Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış - Son Dakika

Türkiye bir kez daha Elazığ'dan gelen 6,5'lik deprem haberi ile sarsıldı. Doğu'da birçok ilde hissedilen deprem, halkı sokaklara dökerken Tayvanlı deprem kâhininin üç gün önceki uyarısı gündeme geldi.

MANİSA DEPREMİNİ BİLMİŞTİ

Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıkmıştı. Lin tweetinde Balıkesir bölgesinde dalgalanmalar olduğunu ve yakında deprem olabileceğini belirtmiş, bir takipçisine de 5-6 aralığında beklediğini ifade etmişti.

"TÜRKİYE'NİN DOĞUSU BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA"

Dyson Lin, 21 Ocak'ta kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kars'ın ''10+6'' seviyesinde çok güçlü bir sinyal aldığını belirterek, ''Türkiye'nin doğusu büyük tehlike altında'' uyarısı yapmıştı.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası çok sayıda kullanıcı Lin'in söz konusu tweetinin altına nasıl tahmin yapabildiğine dair sorular yöneltti.

Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 19'a yükseldi

Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişiminde bulundu

Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha Suresi'ni okuyup siyaset konuşmayı bıraktı

Kızılay Başkanı Kınık, deprem sonrası bağış talep etti! Tepkiler gelince paylaşımı sildi

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da deprem olacağını 4 ay önce söylemişti

Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır

Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti

Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi

Elazığ'daki deprem anı yerel TV'de böyle görüntülendi

Elazığ depremi ile ilgili uzmanlardan ilk değerlendirme: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti

Soylu'dan deprem sonrası sosyal medya uyarısı: Tahkikat başlatacağız

Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir? Kerem Kınık hayatı ve biyografisi!