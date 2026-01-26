TBF Genel Sekreteri Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
TBF Genel Sekreteri Yılın Kareleri Oylamasında

26.01.2026 09:16
Serhan Antalyalı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Antalyalı; lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Spor kategorisinde A Milli Basketbol Takımı'nın gümüş madalya kazandığı 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan ile oynadığı yarı final maçında yıldız oyuncu Alperen Şengün'ün smaç yaptığı kareyi beğenen Serhan Antalyalı, Esra Bilgin'in "Alperen" isimli fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafını tercih eden Antalyalı, Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", Günlük Hayat kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karelerini seçti.

Gazze: Açlık kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafına oy veren Serhan Antalyalı, Portre'de ise tercihini Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesinden yana kullandı.

TBF Genel Sekreteri Antalyalı, AA'nın "Yılın kareleri" oylamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fotoğrafları çekenleri ve bu organizasyonu yapanları tebrik ediyorum. Hepsinin arasından her ne kadar çok zor olsa da benim için Alperen Şengün'ün fotoğrafını seçmek kolay oldu. Gerçekten sadece Türk basketbolunun değil, Türk spor tarihinde de önemli bir organizasyonunda tekrar gümüş madalya almak ve fotoğrafla onu taçlandırmak kolay oldu. Beni de bu organizasyonun bir parçası yaptığınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

