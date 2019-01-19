Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım ile Mevlit Programına Katıldı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım ile Mevlit Programına Katıldı

28 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım ile mevlit programına katıldı Başkan adayları mevlit programında buluştuİSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ile mevlit programına katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım ile mevlit programına katıldı
Başkan adayları mevlit programında buluştu

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ile mevlit programına katıldı. Vatandaşlar programa katılan TBMM Başkanı Yıldırım'a büyük ilgi gösterdi.
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın bir yakını için Ümraniye Hazreti Ali Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, başkan adaylarının camiye gelişi sırasında yoğun ilgi gösterdi. Başkan adayları kalabalığın arasından güçlükle ilerledi.
Programın sonunda TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım tarafından uğurlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:03 Kaynak: İHA

Politika
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