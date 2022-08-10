TBMM Başkanı Şentop, dayısını son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, dayısını son yolculuğuna uğurladı

10.08.2022 19:05
TBMM Başkanı Şentop, dayısını son yolculuğuna uğurladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu (80) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu (80) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şentop, Tekirdağ'da cenaze törenine katılarak, dayısını son yolculuğuna uğurladı.

Tekirdağ'da yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu, yaşamını yitirdi. Sakaoğlu için, ikindi namazına müteakip Orta Cami'de kılınan cenaze namazına Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, aile üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılanlar Şentop'a başsağlığı diledi.İbrahim Sakaoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Nusratlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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Tekirdağ'da vefat eden TBMM Başkanı'nın dayısı toprağa verildi Tekirdağ'da vefat eden TBMM Başkanı'nın dayısı toprağa verildi TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi
Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, dayısını son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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