TBMM'de Gezi davası tartışması - Son Dakika
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TBMM'de Gezi davası tartışması

26.04.2022 23:00
TBMM'de Gezi davası tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisinde gezi davası tartışması yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde gezi davası tartışması yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında TBMM Genel Kurulu'nda gezi davasına ilişkin tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Gezi davasına ilişkin, "Arkadaşlarım müteaddit defalar söylediler, ben de söylüyorum: Gezi özgürlüktür, Gezi doğa ve çevreye saygıdır, Gezi bir adalet mücadelesidir, Gezi bir dayanışmadır. Ancak dün verilen bir karar Türkiye'de yargının içine düştüğü, içinde bulunduğu hal açısından bizi dünyaya utandıracak bir karardır. Daha önce beraat verilen bir karar nasıl olur da ağırlaştırılmış müebbede çevrilir? Şöyle olur: Bir mahkeme emir komuta zinciri içinde karar alıyorsa beraat verilmiş bir dava ağırlaştırılmış müebbede döner. Mahkemeler tek adam yönetiminin giyotinine dönmüştür. Biraz önce söylediğim söz gibi, bu mahkeme kararı kamu vicdanında meşru bir karşılık bulmamıştır, bulmayacaktır. Bunun en güzel örneği de Ergenekon, Balyoz kumpas davalarıdır. O davalarda da bir sürü insan ağırlaştırılmış müebbet aldı, şimdi hepsi dışarıda ama komutla ağırlaştırılmış müebbet veren hakimler, savcılar ya kaçak ya cezaevinde. Umarım, dün Gezi kararını veren hakimler, savcılar da Ergenekon, Balyoz'un müebbet kararını veren hakimler, savcılar gibi bir gün kaçak ya da mahküm durumuna düşmezler; hoş, düşerlerse de çok da üzülmem" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, hukukun üstünlüğüne inandıklarını belirterek, "Karar hoşumuza gidince 'iyi', gitmeyince 'kötü' diyecek karakterdeki insanlar değiliz. Kararların sevinenleri olur, üzüleni olur. Bizim, gün geldi partimiz kapatıldı, 'Tarihte küçük bir hatıra' dedik, kınamadık bile. Daha ötesi Genel Başkanımız şiir okuduğundan dolayı haksız, hukuksuz şekilde ceza aldı, onurumuzla zindana gittik, teslim olduk. Mahkeme önünde ağzından salyalar akarcasına hakim tehdit etmeyi, savcı tehdit etmeyi, Cumhurbaşkanına hakaret etmeyi aklımıza bile getirmedik. Devlet adamlığının, millet adamlığının bu olmadığını düşünüyoruz. Kaldı ki dava devam ediyor, şu an mahkeme kararını verdi; ancak istinaf safhası olacak, Yargıtay safhası olacak, AİHM tarafı olacak vesaire. Değerli arkadaşlar, herkesin hak ettiği oranda ceza almasını, haktan, adaletten ayrılmamayı, altını çizdikten sonra şunu söylemek istiyorum: Yani dava başka bir şey, diğer Gezi meselesi başka bir şey. Bakınız, biz başka memleketlerde mi yaşıyoruz? Gezi kutsaması, Gezi kutsaması. Arkadaşlar, bu Gezi'de arabalar yakılmadı mı? PKK bayrakları açılmadı mı? Dün de Gezi'nin karşısındaydık, bugün de Gezi'nin karşısındayız. Cebir ve şiddetle hükümeti devirmek isteyen kim varsa, suçu sübut olmuşsa, Ceza Kanunu gereği cezası bellidir. Arkadaşlar, hakimlerin bir kısmı karara katılmış, bir kısmı şerh koymuş yani yargı canlı, devam ediyor. Sizin istediğiniz karar olunca 'çok iyi hakim' istemediğiniz olunca 'çok kötü hakim' tarzı yaklaşımınızı doğru bulmuyorum. Bırakın, Yargıtay aşaması devam etsin. Ayrıca, sizin ifade ettiğiniz her şey fikir hürriyeti olacak ama sevmediğiniz bir ifade, söz, atasözü paylaşılınca bu hakaret olacak. Bakınız, o kadar itham ettiğiniz Vali Bey'in geçmişine baktım, birçok ilde başarıyla anılan bir Vali" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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