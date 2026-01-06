TBMM'de Ortak Rapor Toplantısı

(TBMM) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bugün ikinci kez bir araya geliyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Çok da gecikmemesinde yarar var, biz yapıcı katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyon ortak rapor yazım ekibi toplantısı için TBMM Başkanlığı'na giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emir, "Daha önceden planlanmış bir görüşme. Ortak komisyon raporunun yazımıyla ilgili ayrıntıları konuşacağız" dedi.

Raporun bu ay içerisinde tamamlanacağını belirten MHP Genel Başkan Yardımıcısı Feti Yıldız'ın sözlerinin hatırlatılmasının ardından Emir, "İçeride konuşacağız. Zamanlama meselesi önemli. Birlikte değerlendireceğiz. Ben partiler arasında zamanlama konusunda sorun çıkacağı kanaatinde değilim. Herkes yapıcı ve üzerine düşeni yapmak konusunda samimi davranıyor. Çok da gecikmemesinde yarar var, biz yapıcı katkı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.