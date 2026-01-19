TBMM'de Ortak Rapor Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TBMM'de Ortak Rapor Toplantısı Tamamlandı

19.01.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM’deki komisyon toplantısında taslak raporda uzlaşma sağlandığı açıklandı.

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda oluşturulan "ortak rapor" yazım ekibinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki dördüncü toplantısı sona erdi. Toplantıya katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, taslak metinde uzlaşma sağlandığını, tüm ayrıntıların konuşulduğunu belirterek, "Tam bir uyum içerisinde bitecek" dedi. Yıldız "Süreç yasası var mı" sorusuna "Var" yanıtını verdi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan partilerin koordinatörlerinden oluşan ortak rapor yazım ekibi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında, TBMM Başkanlık binasında toplandı. Kurtulmuş'un başkanlığında dördüncü kez yapılan toplantı 3 saat 20 dakika sürdü.

Toplantıya katılan Feti Yıldız, binadan ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine toplantının iyi geçtiğini ve tüm ayrıntıların konuşulduğunu söyledi. "Taslak rapor üzerinde uzlaşma sağlandı diyebilir miyiz" sorusuna "Evet" yanıtını veren Yıldız, "Üstünde bir daha çalışırız ondan sonra bitiririz" dedi.

"Yasa teklifleri gibi ayrıntılara girildi mi" sorusuna Yıldız, "Her türlü ayrıntıya girdik, uzlaşma var" karşılığını verdi. "Bir süreç yasası var mı" sorusu üzerine Yıldız, "Var. Tam bir uyum içinde bitecek inşallah. Merak ediyorsunuz anlıyorum ama konular belli zaten" şeklinde konuştu.

"Umut hakkı"nın raporda yer alıp almadığı sorusuna Feti Yıldız, "Bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir hak" karşılığını verdi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Ortak Rapor Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Manchester United’dan transfer yaptı Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı
İrfan Can Kahveci’den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 18:59:55. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM'de Ortak Rapor Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.