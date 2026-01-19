TBMM'de Ortak Rapor Toplantısı Tamamlandı

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda oluşturulan "ortak rapor" yazım ekibinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki dördüncü toplantısı sona erdi. Toplantıya katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, taslak metinde uzlaşma sağlandığını, tüm ayrıntıların konuşulduğunu belirterek, "Tam bir uyum içerisinde bitecek" dedi. Yıldız "Süreç yasası var mı" sorusuna "Var" yanıtını verdi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan partilerin koordinatörlerinden oluşan ortak rapor yazım ekibi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında, TBMM Başkanlık binasında toplandı. Kurtulmuş'un başkanlığında dördüncü kez yapılan toplantı 3 saat 20 dakika sürdü.

Toplantıya katılan Feti Yıldız, binadan ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine toplantının iyi geçtiğini ve tüm ayrıntıların konuşulduğunu söyledi. "Taslak rapor üzerinde uzlaşma sağlandı diyebilir miyiz" sorusuna "Evet" yanıtını veren Yıldız, "Üstünde bir daha çalışırız ondan sonra bitiririz" dedi.

"Yasa teklifleri gibi ayrıntılara girildi mi" sorusuna Yıldız, "Her türlü ayrıntıya girdik, uzlaşma var" karşılığını verdi. "Bir süreç yasası var mı" sorusu üzerine Yıldız, "Var. Tam bir uyum içinde bitecek inşallah. Merak ediyorsunuz anlıyorum ama konular belli zaten" şeklinde konuştu.

"Umut hakkı"nın raporda yer alıp almadığı sorusuna Feti Yıldız, "Bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir hak" karşılığını verdi.