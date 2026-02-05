TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat depremlerinin 3. yılı için özel görüşme - Son Dakika
Politika

TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat depremlerinin 3. yılı için özel görüşme

05.02.2026 18:41
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan konutları anımsatarak, "455 bin konut ne demek?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan konutları anımsatarak, "455 bin konut ne demek? Milyonlarca insanın sıcak yuvasını hazırlamak, kendilerine kısa zaman diliminde teslim etmektir. Akıl alacak gibi olmayan, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir başarı." dedi.

Akbaşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yılına ilişkin TBMM Genel Kurulundaki özel görüşmede AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde insanlık tarihinin en büyük felaketinin yaşandığını söyledi.

Depremlerden 11 ilin etkilendiğini anımsatan Akbaşoğlu, ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde depremden etkilenen illere intikal edildiğini anlattı.

Akbaşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde devlet ile milletin el ele vererek her şeyi yaptığını ifade etti.

"Ordu zamanında kışladan çıkmadı" iddialarının dile getirildiğini aktaran Akbaşoğlu, Mehmetçiğin ilk andan itibaren vatandaşın yanında olduğunu, bu konuda görüntülerin de paylaşıldığını söyledi.

Akbaşoğlu, gerçeğin ortaya konulması, ahlak ve hakikat temelli siyaset yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Umutların tazelenmesi için adımlar atıldığını kaydeden Akbaşoğlu, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşın yanında yer aldığını belirtti.

Verdikleri sözleri tuttuklarına işaret eden Akbaşoğlu, deprem bölgesinde altyapı çalışmalarının, konut inşalarının gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Akbaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"455 bin konut ne demek? Milyonlarca insanın sıcak yuvasını hazırlamak, kendilerine kısa zaman diliminde teslim etmektir. Akıl alacak gibi olmayan, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir başarı. Avrupa'da bir ülkeyi ayağa kaldırır gibi 11 vilayette 15 milyon insanı ilgilendiren destansı başarıya imza attık. Dışarıdan bilim adamları, gazeteciler şaşkın ve tanıklıklarını ifade ediyorlar. Bunun Türkiye örneği olarak kendileriyle paylaşılmasını istiyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin giderek yeni konutları vatandaşlara teslim ettiğini hatırlatan Akbaşoğlu, muhalefetin ise depremin ilk anından sonra bölgeyi unuttuğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın konuşmasında bazı iddialarda bulunduğunu aktaran Akbaşoğlu, "Ekrem İmamoğlu, '2019-2024 arasında yılda 20 bin konut olmak üzere 100 bin konut üreteceğim' dedi. 6 bin konut bile yapamadı. İşte boş vaat bu." diye konuştu.

Akbaşoğlu, CHP'nin, İzmir'de de kooperatifler kurularak "halk konutu" vaadinde bulunduğunu, bunun da gerçekleştirilemediğini kaydetti.

AK Parti'nin ise verdiği her sözü yerine getirdiğini ifade eden Akbaşoğlu, milletin bütçesini millete harcadıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

