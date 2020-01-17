TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Şanlıurfa'da - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Hedefimiz 2023'e kadar çocuk işçiliğini yüzde 2'ye düşürmek." dedi.

Katırcıoğlu, komisyon üyeleri AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Şanlıurfa'ya gelerek temaslarda bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Katırcıoğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Komisyonun çocuklara ait sorunları yerinde tespit etmek için mevsimsel tarım işçiliğinin en fazla olan illerin başında gelen Şanlıurfa'ya geldiklerini söyleyen Katırcıoğlu, ailelerle bir araya gelerek onların sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlediklerini ifade etti.

Katırcıoğlu, elde edecekleri verileri bir araya getirerek bu sorunu minimum düzeye indirmek için bir rapor hazırlayacaklarını anlatarak, "Hedefimiz 2023'e kadar çocuk işçiliğini yüzde 2'ye düşürmek. Bu anlamda da bu çalışmamız sürece katkı sağlayacaktır. Aslında devletimiz gereken önlemleri almış ve almaya da devam ediyor." dedi.

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilme Projesi'nin (METİP) devam ettiğini hatırlatan Katırcıoğlu, projenin daha da iyileştirilerek ailelerin koşullarını daha iyi noktaya getirmeyi hedeflediklerini söyledi.