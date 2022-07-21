TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal "AK Parti Teşkilat Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal "AK Parti Teşkilat Buluşması"nda konuştu Açıklaması

21.07.2022 17:39
TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal "AK Parti Teşkilat Buluşması"nda konuştu Açıklaması

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Karşıda bir 6'lı masa, ama yedinci bir ayağı da var, biliyoruz tabi, göstermek istemeseler de bu HDP." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Karşıda bir 6'lı masa, ama yedinci bir ayağı da var, biliyoruz tabi, göstermek istemeseler de bu HDP." dedi.

Aksal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Prof. Dr. Yekta Saraç, Dr. İsrafil Kışla ve Ahmet Minder'in katılımıyla AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen AK Parti Teşkilat Buluşması'nda konuşma yaptı.

Edirne'nin Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunu ifade eden Aksal, kentin en büyük eksikliğinin "AK Parti belediyeciliği" ile tanışamaması olduğunu belirtti.

Kente hükümet olarak çok güzel hizmetler yaptıklarını belirten Aksal, "Son olarak Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Selimiye Camimizin etrafının düzenlemesini yaptık. İnşallah bu teşkilatla, arkadaşlarımızın gayretiyle 2024 yılında Edirne'mizi Ak belediyecilikle tanıştıracağız." diye konuştu.

Aksal, yerel seçimlerden önce 2023 yılında cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu anımsattı.

Seçimlerde başarı elde etmek için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Aksal, "Karşıda bir 6'lı masa, ama yedinci bir ayağı da var, biliyoruz tabi, göstermek istemeseler de bu HDP. Allah'ın izniyle biz üzerimize düşeni yapacağız ve 2023 yılında tekrar Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkan'ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapacağız. Artık bu bir beka meselesi haline gelmiştir. Durmadan, gece gündüz çalışarak, üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin sesi ve vicdanı olan bir partiyiz"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti.

AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu söyleyen İba, "Hamurunu aziz milletimizin yoğurduğu, istikametini Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği, kurulduğu günden bugüne milletimizin sesi ve vicdanı olan bir partiyiz." dedi.

Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan İba, yeni başarı hikayeleri yazmak için var güçleriyle çalıştıklarına işaret etti.

İba, Edirne'de de birlik ve beraberlik içinde çalışarak başarıya ulaşacaklarını belirterek, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere kente gelen başdanışmanlara teşekkür etti.

Ardından başdanışmanların katılımıyla toplantı basına kapalı devam etti.

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Kaynak: AA

Fatma Aksal, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal 'AK Parti Teşkilat Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal "AK Parti Teşkilat Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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