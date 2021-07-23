Üye Girişi
TDV, 589 bin 136 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - Son Dakika

TDV, 589 bin 136 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

23.07.2021 16:50
TDV, 589 bin 136 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında, bu yıl yurt içi ve yurt dışında kesilen 589 bin 136 hisse kurbanın etlerini 24 milyon 449 bin 144 ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında, bu yıl yurt içi ve yurt dışında kesilen 589 bin 136 hisse kurbanın etlerini 24 milyon 449 bin 144 ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını bildirdi.

Açık, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla gerçekleştirdiği kurban organizasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Diyanet İşleri Başkanlığı ile 28 yıldır vekalet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl yurt içi ve yurt dışında Türk milletinin emaneti 589 bin 136 hisse kurbanı keserek etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı." ifadesini kullanan Açık, yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türk milletinin iyilik temsilcisi olan Türkiye Diyanet Vakfının, Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumun ümitlerini yeşerttiğini belirtti.

"Tokluğa hasret kalmış insanların sofrasına bir nebze de olsa katkı sunduk"

Vakfın, bu yıl da vatandaşların büyük teveccühüyle ülkenin dünyaya açılan iyilik ve yardım kapısı olduğunu belirten Açık, şu ifadeleri kullandı:

"Vefakar milletimizin vekalet verdiği kurbanlar ülkemizde 81 ilde, yurt dışında 77 ülkenin 339 bölgesinde görevli ve gönüllülerimizin nezaretinde, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle İslami usullere uygun bir şekilde kesildi. Büyük bir titizlikle paketlenerek dağıtıma hazır hale getirilen kurban etlerini, dualarında Türkiye olan, günler öncesinden yolumuzu umutla bekleyen, mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mesafe tanımaksızın, karşımıza çıkan güçlüklere boyun eğmeden, dünyanın zorluklarına ve zulümlerine gözlerini kapatmadan her canlıya el uzatmanın gayreti içerisinde olarak Kurban Bayramı sevincini mazlum ve mağdur coğrafyalara da taşıdık. Yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran kurban ibadeti sayesinde Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Orta Doğu ve Avrupa'ya kadar tokluğa hasret kalmış insanların sofrasına bir nebze de olsa katkı sunduk."

Açık, farklı coğrafyalarda farklı diller konuşulsa da hiç tanınmayan ve muhtaç olan herkese hayır sever Türk milletinin yardım elini uzatarak mazlumların sevincine, bayram neşesine vesile olduklarını bildirdi.

Dünyanın en ücra köşelerindeki insanlara yalnız olmadıklarını hissettirdiklerini belirten Açık, onlara bir kurban etinden ziyade Türk milletinin ümit, güven ve muhabbetini takdim ettiklerini dile getirdi.

Her bir canlının Allah'ın emaneti olduğuna dikkati çeken Açık, Türk milletinin bağışlarıyla emanete sahip çıktıklarını, dünyanın dört bir yanında kardeşlik köprüleri kurduklarını ifade etti.

Açık, "Vekalet alınmasından kesilip dağıtılmasına kadar her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz kurbanları, ülkemizde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki başta yetim, öksüz, dul, mazlum, mağdur ve muhtaç kardeşlerimiz olmak üzere 24 milyon 449 bin 144 kişiye ulaştırdık." ifadesini kullandı.

Geçen sene 23 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırdıklarını anımsatan Açık, bu sene ise yaklaşık 1,5 milyon daha fazla mazlum ve mağdura kurban hisselerini ulaştırdıklarını belirtti.

"Daha çok mazlumun sofrasına misafir olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Açık, şunları kaydetti:

"28 yıldır devam eden kurban organizasyonumuzda her geçen sene halkımızın bizlere olan güveninin arttığına şahit olduk. Kurban vekalet sayılarında 2016 yılında yüzde 30, 2017 yılında yüzde 5, 2018 yılında yüzde 76, 2019 yılında yüzde 3,7, 2020 yılında yüzde 26,5 artış sağlanmış, 2021 yılında 64 bin 33'ü yurt içinde, 525 bin 103'ü yurt dışında olmak üzere toplamda 589 bin 136 hisseye ulaşılarak yaklaşık yüzde 6'lık bir artış sağlanmıştır. Elhamdülillah bu yıl geçen yılki bağış rakamlarımızın üzerine çıkarak daha çok mazlumun sofrasına misafir olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vakfımız, 1993 yılından bugüne kadar hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 3 milyon 391 bin 173 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır."

Dil, renk ve kültür farklı olsa da samimiyet ve Türk milletinin karşılık beklemeden gönülden paylaştığı emanetleriyle dünyaya yeniden güven aşıladıklarını belirten Açık, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam edeceklerini ifade etti.

Açık, vekaletle kurban organizasyonuna kendi kurbanlarını da bağışlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, her türlü desteği veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, bakanlara, milletvekillerine, sanatçılara, sporculara, Diyanet teşkilatının mensuplarına, yurt dışında Türkiye'yi temsil eden görevli ve gönüllülere, yurt içi ve yurt dışındaki hayırsever Türk milletinin her bir ferdine teşekkür etti.

TDV, 589 bin 136 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
TDV, 589 bin 136 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
TDV, 589 bin 136 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
TDV, 589 bin 136 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
TDV, 589 bin 136 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye, Kurban, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV, 589 bin 136 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - Son Dakika


Son Dakika

Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini gerçek sanınca o kötü imajdan yaptı 17:52 Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini gerçek sanınca o kötü imajdan yaptı Çek Cumhuriyeti rızası olmadan kısırlaştırdığı Roman kadınlara tazminat ödeyecek 17:42 Çek Cumhuriyeti rızası olmadan kısırlaştırdığı Roman kadınlara tazminat ödeyecek Galatasaray'ın yenilgisi 5 maddeye bağlandı! PSV'ye karşı hiç beklemediği bir skorla kaybetmişti 17:24 Galatasaray'ın yenilgisi 5 maddeye bağlandı! PSV'ye karşı hiç beklemediği bir skorla kaybetmişti
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti 17:12 Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Otele alınmayınca havuzu bastılar! Otelin isim ve sahibinin değişmesi nedeniyle içeri alınmayan tatilciler mağdur oldu 16:53 Otele alınmayınca havuzu bastılar! Otelin isim ve sahibinin değişmesi nedeniyle içeri alınmayan tatilciler mağdur oldu Galatasaray'la anlaşma sağlayan Sacha Boey, Rennes'deki arkadaşlarıyla vedalaştı 16:38 Galatasaray'la anlaşma sağlayan Sacha Boey, Rennes'deki arkadaşlarıyla vedalaştı
Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın 16:06 Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın Korkunç kazada kocasını kaybetti, 15:26 Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı

Son Dakika Haberleri
17:52 Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi
17:43 PSV maçındaki performansıyla yıldızı parlayan Zahavi'nin menajeri, Fenerbahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı
17:25 Provokasyonların sonu gelmiyor! Ermenistan askerlerinin açtığı ateşte bir Azerbaycan askeri şehit oldu
17:23 Galatasaray'ın yenilgisi 5 maddeye bağlandı! PSV'ye karşı hiç beklemediği bir skorla kaybetmişti
17:19 Çocuklarının ve eski eşinin evini yaktığı iddia edilmişti! O şahıs şimdi serbest kaldı
17:18 3+1 yıllık sözleşme yolda! Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan Beşiktaş oldu
17:10 Yüz binleri güldürdü, gidişi herkesi ağlattı! Usta tiyatrocu Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı
16:49 Tokyo Olimpiyatları büyük bir törenle açıldı! Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı
16:37 Galatasaray'la anlaşma sağlayan Sacha Boey, Rennes'deki arkadaşlarıyla vedalaştı
16:30 Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sından yıllar hiçbir şey eksiltmedi! Son halini gören takipçilerinden yorum yağdı
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:53
PSV maçındaki performansıyla yıldızı parlayan Zahavi'nin menajeri, Fenerbahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı PSV maçındaki performansıyla yıldızı parlayan Zahavi'nin menajeri, Fenerbahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı         
17:43
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu: Akşam yemeğine gelmeyeceğini söylemezse çok kızıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu: Akşam yemeğine gelmeyeceğini söylemezse çok kızıyorum         
17:42
3+1 yıllık sözleşme yolda! Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan Beşiktaş oldu 3+1 yıllık sözleşme yolda! Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan Beşiktaş oldu         
17:18
Yüz binleri güldürdü, gidişi herkesi ağlattı! Usta tiyatrocu Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı Yüz binleri güldürdü, gidişi herkesi ağlattı! Usta tiyatrocu Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı         
17:11
Hastanede kaos yaşandı! Koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlıkçılara ve polislere saldırdı Hastanede kaos yaşandı! Koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlıkçılara ve polislere saldırdı         
16:48
Bıçakla boğazını kesip, intihara kalkıştı! Genci kanlar içinde gören yakınları kahroldu Bıçakla boğazını kesip, intihara kalkıştı! Genci kanlar içinde gören yakınları kahroldu         
16:35
Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Cicaldau'nun sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarına boğuldu Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Cicaldau'nun sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarına boğuldu         
15:36
2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor         
15:25
Dünyaca ünlü firmanın hatası yüzünden 6 kişi ölümden dönmüştü! Otomotiv devi Ford, 775 bin aracı geri çağırdı Dünyaca ünlü firmanın hatası yüzünden 6 kişi ölümden dönmüştü! Otomotiv devi Ford, 775 bin aracı geri çağırdı         
15:00
Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu         
14:24
Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okudu! Gül Gölge, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okudu! Gül Gölge, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:08
Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz         
13:49
Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok         
12:39
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada         
11:17
Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi         
11:05
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 17:57:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TDV, 589 bin 136 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement