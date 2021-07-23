TDV, 589 bin 136 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında, bu yıl yurt içi ve yurt dışında kesilen 589 bin 136 hisse kurbanın etlerini 24 milyon 449 bin 144 ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını bildirdi.

Açık, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla gerçekleştirdiği kurban organizasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Diyanet İşleri Başkanlığı ile 28 yıldır vekalet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl yurt içi ve yurt dışında Türk milletinin emaneti 589 bin 136 hisse kurbanı keserek etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı." ifadesini kullanan Açık, yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türk milletinin iyilik temsilcisi olan Türkiye Diyanet Vakfının, Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumun ümitlerini yeşerttiğini belirtti.

"Tokluğa hasret kalmış insanların sofrasına bir nebze de olsa katkı sunduk"

Vakfın, bu yıl da vatandaşların büyük teveccühüyle ülkenin dünyaya açılan iyilik ve yardım kapısı olduğunu belirten Açık, şu ifadeleri kullandı:

"Vefakar milletimizin vekalet verdiği kurbanlar ülkemizde 81 ilde, yurt dışında 77 ülkenin 339 bölgesinde görevli ve gönüllülerimizin nezaretinde, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle İslami usullere uygun bir şekilde kesildi. Büyük bir titizlikle paketlenerek dağıtıma hazır hale getirilen kurban etlerini, dualarında Türkiye olan, günler öncesinden yolumuzu umutla bekleyen, mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mesafe tanımaksızın, karşımıza çıkan güçlüklere boyun eğmeden, dünyanın zorluklarına ve zulümlerine gözlerini kapatmadan her canlıya el uzatmanın gayreti içerisinde olarak Kurban Bayramı sevincini mazlum ve mağdur coğrafyalara da taşıdık. Yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran kurban ibadeti sayesinde Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Orta Doğu ve Avrupa'ya kadar tokluğa hasret kalmış insanların sofrasına bir nebze de olsa katkı sunduk."

Açık, farklı coğrafyalarda farklı diller konuşulsa da hiç tanınmayan ve muhtaç olan herkese hayır sever Türk milletinin yardım elini uzatarak mazlumların sevincine, bayram neşesine vesile olduklarını bildirdi.

Dünyanın en ücra köşelerindeki insanlara yalnız olmadıklarını hissettirdiklerini belirten Açık, onlara bir kurban etinden ziyade Türk milletinin ümit, güven ve muhabbetini takdim ettiklerini dile getirdi.

Her bir canlının Allah'ın emaneti olduğuna dikkati çeken Açık, Türk milletinin bağışlarıyla emanete sahip çıktıklarını, dünyanın dört bir yanında kardeşlik köprüleri kurduklarını ifade etti.

Açık, "Vekalet alınmasından kesilip dağıtılmasına kadar her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz kurbanları, ülkemizde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki başta yetim, öksüz, dul, mazlum, mağdur ve muhtaç kardeşlerimiz olmak üzere 24 milyon 449 bin 144 kişiye ulaştırdık." ifadesini kullandı.

Geçen sene 23 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırdıklarını anımsatan Açık, bu sene ise yaklaşık 1,5 milyon daha fazla mazlum ve mağdura kurban hisselerini ulaştırdıklarını belirtti.

"Daha çok mazlumun sofrasına misafir olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Açık, şunları kaydetti:

"28 yıldır devam eden kurban organizasyonumuzda her geçen sene halkımızın bizlere olan güveninin arttığına şahit olduk. Kurban vekalet sayılarında 2016 yılında yüzde 30, 2017 yılında yüzde 5, 2018 yılında yüzde 76, 2019 yılında yüzde 3,7, 2020 yılında yüzde 26,5 artış sağlanmış, 2021 yılında 64 bin 33'ü yurt içinde, 525 bin 103'ü yurt dışında olmak üzere toplamda 589 bin 136 hisseye ulaşılarak yaklaşık yüzde 6'lık bir artış sağlanmıştır. Elhamdülillah bu yıl geçen yılki bağış rakamlarımızın üzerine çıkarak daha çok mazlumun sofrasına misafir olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vakfımız, 1993 yılından bugüne kadar hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 3 milyon 391 bin 173 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır."

Dil, renk ve kültür farklı olsa da samimiyet ve Türk milletinin karşılık beklemeden gönülden paylaştığı emanetleriyle dünyaya yeniden güven aşıladıklarını belirten Açık, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam edeceklerini ifade etti.

Açık, vekaletle kurban organizasyonuna kendi kurbanlarını da bağışlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, her türlü desteği veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, bakanlara, milletvekillerine, sanatçılara, sporculara, Diyanet teşkilatının mensuplarına, yurt dışında Türkiye'yi temsil eden görevli ve gönüllülere, yurt içi ve yurt dışındaki hayırsever Türk milletinin her bir ferdine teşekkür etti.