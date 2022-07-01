Teis: Hasta Alt Bezleri Bugünden İtibaren Yine Eczanelerimizden, Ama Ücretli Olarak Alınabilecek - Son Dakika
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Teis: Hasta Alt Bezleri Bugünden İtibaren Yine Eczanelerimizden, Ama Ücretli Olarak Alınabilecek

01.07.2022 11:12
Teis: Hasta Alt Bezleri Bugünden İtibaren Yine Eczanelerimizden, Ama Ücretli Olarak Alınabilecek

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yeni uygulamasına göre hasta bezi ücretinin bugün itibariyle doğrudan hastaya ödeneceğini, bu nedenle hasta bezlerinin artık eczanelerden ücretli alınabileceğini duyurdu. Saydan, “Fiyatta güncelleme yapılmadan hayata geçecek yeni düzenleme ile bütün yük, bez kullanan hastası olan vatandaşın sırtına binecektir” dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yeni uygulamasına göre hasta bezi ücretinin bugün itibariyle doğrudan hastaya ödeneceğini, bu nedenle hasta bezlerinin artık eczanelerden ücretli alınabileceğini duyurdu. Saydan, "Fiyatta güncelleme yapılmadan hayata geçecek yeni düzenleme ile bütün yük, bez kullanan hastası olan vatandaşın sırtına binecektir" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, SGK'nın hasta bezi ücretini doğrudan hastaya ödemeye başlaması üzerine bugün yazılı bir açıklama yaptı. Saydan, şunları kaydetti:

"BÜTÜN YÜK, BEZ KULLANAN HASTASI OLAN VATANDAŞIN SIRTINA BİNECEK"

"1 Haziran 2022 tarihli ve 31853 sayılı Resmi Gazete'de Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı ve Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayınlanarak, SGK hasta alt bezi kullananlar için bugünden (1 Temmuz) itibaren aylık ücret ödeyeceği duyuruldu. SGK, mevcut uygulamada bezin bir tanesinin 1,88 TL'sini karşılıyordu. Kurum tarafından karşılanan hasta bezi sayısı ise bir aylık 120 adet olarak belirlenmişti. SGK'nın eczanelerimize ödediği ücret, KDV hariç 225,60 TL, KDV dahil 243,65 TL'dir. SGK, bugünden itibaren bu ücreti hastanın maaşına yansıtacak. Zaten güncel bez fiyatlarına göre çok yetersiz olan bu ücretin artırılması beklenirken fiyatta güncelleme yapılmadan hayata geçecek yeni düzenleme ile bütün yük, bez kullanan hastası olan vatandaşın sırtına binecektir.

"VATANDAŞLARIMIZ, BUGÜNDEN İTİBAREN, SGK'NIN ÖDEDİĞİ BİR AYLIK ÖDEMEYE İSTİNADEN HASTA ALT BEZLERİNİ YİNE ECZANELERİMİZDEN, AMA ÜCRETLİ OLARAK TEMİN EDEBİLECEKLER"

Uygulama öncesi dönemde eczanelere reçete ve raporları ile başvuran hastaların iki aylık hasta altı bezleri, eczaneler tarafından temin edilerek SGK'ya fatura edilmekte ve bedelleri eczanelere kurum tarafından ödenmekteydi. Uygulamayla birlikte vatandaşlarımız, bugünden (1 Temmuz) itibaren, SGK'nın ödediği bir aylık ödemeye istinaden hasta alt bezlerini yine eczanelerimizden, ama ücretli olarak temin edebileceklerdir. Senelerdir eczanelerimizden hasta yakınlarına bez alan vatandaşlarımıza bu durumun eczanelerimizden kaynaklanmadığını, bugünden itibaren yeni uygulamanın başlayacağını bildirmek istiyoruz."

YORUMLAR
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Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir! Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir! Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Teis: Hasta Alt Bezleri Bugünden İtibaren Yine Eczanelerimizden, Ama Ücretli Olarak Alınabilecek - Son Dakika
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