TEK AMELİYATLA KALIN BAĞIRSAK VE KARACİĞERİNDEKİ 8 TÜMÖR TEMİZLENDİ - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan Adnan Elver kalın bağırsak ve karaciğerinde bulunan ileri evredeki 8 tümörün tek operasyonda alınmasıyla sağlığına kavuştu. Elver, 'Yaklaşık yedi saat süren operasyon sonrasında 63 yaşımda yeniden doğdum diyebilirim. Ayağa kalktım ve kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Yaklaşık 6 ay önce rutin kan tahlili sırasında 'CRP' değerleri yüksek çıkan Adnan Elver'e yapılan ayrıntılı incelemeler sonucu 4. evre kalın bağırsak kanseri tanısı kondu. Üstelik kanser karaciğere metastaz yapmıştı. Hiçbir şikayeti olmamasına rağmen böyle bir tanıyla karşılaştıklarında tüm aile olarak çok büyük şok yaşadıklarını söyleyen Adnan Elver, duygularını şöyle ifade etti:

'Bana vücudumda 3'ü çok büyük olan 8 tümör olduğu söylendi. Bu durumu öğrendiğimde ölümün soğuk nefesini hissettim. Ama hemen toparlandım. 'Güçlü bir adamım ben bu hastalığa pabuç bırakmam' diyerek sonuna kadar mücadele etmeye karar verdim.?

'63 YAŞINDA YENİDEN DOĞDUM'

Tek bir ameliyatla tümörlerden tamamen kurtulmanın çok büyük rahatlama sağladığını söyleyen Adnan Elver, 'Yaklaşık yedi saat süren operasyon sonrasında 63 yaşımda yeniden doğdum diyebilirim. Ayağa kalktım ve kendimi çok iyi hissediyorum. Bu süreçte yanınızda sizi destekleyen, araştıran bilgi veren birileri olunca işler daha da kolaylaşıyor. Ben her anlamda oğlumun çok büyük desteğini gördüm' ifadelerini kullandı.

'ŞİKAYET OLMAMASINA RAĞMEN EVRE DÖRT TÜMÖRLE KARŞILAŞTIK'

Adnan Elver'in tedavi sürecini gerçekleştiren Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, 'Adnan Bey, geldiğinde hiçbir şikayetinin olmadığını söylemesine karşın yaptığımız incelemelerde kalın bağırsağında karaciğere metastaz yapmış tümör tespit ettik. Tümörü kemoterapi ile kontrol altına aldıktan sonra 3 kişilik bir ekiple 7 saatte ameliyatını gerçekleştirdik. Kalınbağırsağın son kısmında yerleşmiş olan ana tümörün yanı sıra kalınbağırsak ve karaciğerdeki 8 tümörü tek ameliyatta çıkardık' diye konuştu.

Genellikle kalın bağırsak tümörlerinin karaciğere yayıldığı durumlarda birden fazla ameliyat gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, 'Yeterli bir ekip ve tecrübeyle ameliyatı aynı anda yapmak mümkün' dedi.

'İLERİ EVRE KALIN BAĞIRSAK KANSERLERİ HASTALARININ DA UZUN DÖNEM YAŞAMA ŞANSI VAR'

Dördüncü evre kalın bağırsak tümörlerinde artık uzun dönem yaşama şansının mümkün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kayaalp, 'Bugün hem kemoterapi hem de cerrahi anlamda yaşanan gelişmelerle birlikte kombine tedavi sayesinde tedavi iyileşme başarısında önemli katkı sağladı. Bu sayede hastalarımızın uzun dönem yaşam şansı kat kat arttı ki bundan 15 yıl önce böyle bir şansımız yoktu. Dolayısıyla hastalarımız hiçbir zaman umutlarını kaybetmemeli" ifadelerini kullandı.

HİÇBİR BELİRTİ VERMEDEN İLERLİYEBİLİYOR

Kalın bağırsak kanserlerinde tümörün hiçbir belirti vermeden ilerleyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, 'Bu hastalar için de erken teşhis için düzenli yapılacak sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekiyoruz. 45 yaşından sonra kolonoskopi yaptırmak gerekiyor. Özellikle de ailesinde kanser öyküsü olanlar bu konuda çok daha dikkatli olmalı' diye konuştu.

HASTA VE HASTA YAKINLARININ YAKLAŞIMLARI ÖNEMLİ

Bazı hastaların tanı aldıktan sonra doğal olarak durumdan etkilendiğini ve depresif olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Kayaalp, sözlerine şöyle devam etti:

'Her ne kadar zor bir süreç olsa da hasta ve hasta yakınları pozitif olmaya çalışmalı. Hastamız bu anlamda örnek oldu. Daima pozitif olmaya çalıştı ve iyi olacağına inandı. Bununla birlikte tedavi süresince hasta ve yakınlarının sağlık konusunda farkındalıkları da çok önemli. Adnan Bey bu anlamda çok şanslıydı, çünkü bu konuda oldukça bilgi sahibi, bilinçli, araştıran bir oğlu var. Tedavi sürecinde hem babasına hem de bize büyük kolaylık sağladı.'

Babasına kanser teşhisi konulduğunda başlangıçta büyük yıkım yaşadığını söyleyen Yağız Elver ise, 'Babam için ne yaparız diye araştırmaya başladım. Tıp makalelerini bile okudum. Babam için elimden geleni yapmaya çalıştım. Ama en önemlisi hem onun hem de kendimin moralini hep yüksek tuttum' dedi.