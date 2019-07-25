''Tek gayemiz güçlü Kocaeli, güçlü Türkiye'dir''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Meral Dönmez, İnsani Yardım Derneği (İHH) Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, Çınarlı Cami Dernek Başkanı Başkanı Yaşar Sözer ve Galericiler Sitesi Başkanı Fahrettin Batı ile yönetimlerini makamında konuk etti. Her fırsatta "İstişare etmek asırlardır süregelen devlet geleneğimizdir" diyen Başkan Büyükakın, "Kentimize farklı alanlarda hizmet eden her sivil toplum kuruluşumuzla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ortak akla dayanarak belirlediğimiz hedeflere ulaşmada çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"KOCAELİLİ HEMŞEHRİLERİMİZE BORÇLUYUZ"

Dirlik ve huzur kaynağı büyüterek yol yürüdüklerini konuklarına ifade eden Başkan Büyükakın, "İnancımıza göre büyük işler, büyük hizmetler, dayanışmanın gücüne inanan bir yönetimle mümkün olabilir. Hiç şüphesiz bizim de en güçlü yanımız aziz milletimizdir. Bugün geleceğimizi birlikte şekillendirmek, giderek daha da güçlenen birliğimize Kocaeli'nden güç katmak için sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarına destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini sarf etti. "Göreve gelmeden önce vatandaşlarımıza verdiğimiz bütün sözleri tutmayı boynumuzun borcu bildik" ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, "Bize bu yetkiyi veren, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle Kocaelili hemşehrilerimize borçluyuz" diye konuştu.

"DAHA GÜÇLÜ BİR KOCAELİ'NİN TEMELLERİNİ ATIYORUZ"

Konuklarına nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Şehrimizin değerini yükseltmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Geleceğimiz için gençliğin gücüne önem veriyoruz. Gençlik, bir toplumun övünç ve güç kaynağıdır. Onları el üstünde tutan, onları kazanan, geleceğini de kazanmış olur. Bu önemi göz önünde bulundurarak onlara sunmuş olduğumuz Akademi Lise, Akademi Üniversite ve Bilgi Evleri hizmetlerimizi güncellemek için de kollarımızı sıvadık. Kuzu Yayla Gençlik Kampı, Diriliş Kampı ve Darıca Gençlik Kamplarıyla gençlerimize kılavuzluk ederek daha güçlü bir Kocaeli'nin temellerini atıyoruz" diye konuştu. Konuk STK başkanlarından kente dair fikir ve önerilerini alan, başarı dileklerine teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Tek gayemiz güçlü Kocaeli güçlü Türkiye'dir" diyerek sözlerini tamamladı.