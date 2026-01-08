Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

08.01.2026 10:36
Muratlı'da düzenlenen operasyonlarda sentetik hap ve esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında sentetik hap ve esrar ele geçirildi.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kadın üzerinde yaptıkları aramada, 2 adet kapalı kutu içerisinde toplam 100 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Muradiye Mahallesi'nde devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri de şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, içime hazır vaziyette 2 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Araçtaki 4 şahıs, ifade işlemleri için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şahıslar hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, "Narkotik ekiplerimiz, halkımızın huzur ve güvenliği için aynı titizlikle görev yapmayı sürdürecektir" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

