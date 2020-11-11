Tekirdağ'ın 98. kurtuluş yıl dönümü - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 13 Kasım Tekirdağ'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye'nin dört bir yanında onurlu mücadeleler verilerek şanlı destanlar yazıldığını hatırlattı.

Milli Mücadele döneminde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimden insanın bütün imkanlarını seferber ederek ve canlarını ortaya koyarak vatan savunmasında mücadele ettiğini bildiren Yıldırım, "Türlü zorluklar içerisinde yürütülen bu mücadele 'Ya istiklal ya ölüm' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zaferle sonuçlanmıştır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, kazanılan bu zaferle işgal altındaki diğer topraklarında kurtarıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kurtarılan topraklarımızdan bir tanesi de Misak-ı Milli sınırları içerinde yer alan üç Kemaller diyarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Yahya Kemal Beyatlı'nın ve Namık Kemal'in diyarı Marmara'nın incisi Tekirdağ'ımızdır. Ne mutlu ki, geçen yüzyılımızın başında istiklal mücadelesini zaferle sonuçlandıran aziz milletimiz, bugün de el ele vererek istikbal mücadelesini başarıyla sürdürüyor. İnanıyorum ki bu yüksek ruh ve şuura sahip çıktıkça, yüreklerimizdeki vatan sevgisi ve aidiyeti daim oldukça, ülkemize yöneltilen her türlü tehdit sonuçsuz kalacak; insanlarımız bu topraklar üzerinde ebediyen özgür ve huzurlu yaşayacaktır.

Kutsal vatan topraklarımızın her bir karışı için kahramanlıkla mücadele vererek milletimiz için göğsünü siper etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, Allah'tan milletimize bir daha o karanlık günleri yaşatmaması dileği ile Tekirdağ'ımızın kurtuluş gününü kutluyorum."