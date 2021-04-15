Teknik Direktör Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor

Galatasaray'da forvet hattındaki sakatlıklar can sıkıyor. Babel'in cezası, Falcao'nun yüzündeki kırıklar ve son olarak da Mostafa Mohamed'ni koronavirüs testinin pozitif çıkması Göztepe maçında gol yollarını sıkıntıya soktu. Ligde şampiyonluk yarışında üst üste ağır yaralar alan Cim-Bom, yükselişe geçen İzmir ekibi Göztepe'ye karşı forvet oynayabilecek futbolcuları hazırlamaya başladı.

ÖZEL GÖRÜŞME

Kritik karşılaşma öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan'la da birebir görüştü. Terim, oyuncularından bu şansı iyi değerlendirmelerini ve şampiyonluk şansının bitmediğini, rollerinin çok büyük olduğunu anlattı. Terim, savunmada ise sağ bekte Şener, kanatlarda ise Arda ve Feghouli'yi oynatmayı planlıyor.