TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları Tuz Gölü'nde devam ediyor - Son Dakika

TEKNOFEST 2021 kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen Roket Yarışları 8. gününde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla devam etti.

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen ve 12 Eylül'e kadar sürecek yarışlar kapsamında bugün 13 takım tarafından orta irtifa (10 bin fit) ve zorlu görev (Kademeli Roket) atışları yapıldı.

Takımları oluşturan lise ve üniversiteli gençler atışları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş eşliğinde izledi.

Atışları heyecanla izleyen Bakan Varank, gün boyu öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, atış alanına kurulan stantları ziyaret etti ve geliştirilen roketlere ilişkin bilgi aldı.

Varank, öğrencileri azim ve başarıları dolayısıyla tebrik etti.

Havacılık, uzay ve teknoloji konularında toplumda farkındalık oluşturmak, bu alanlara ilgisi olan gençleri desteklemek, gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışlar, yarın yüksek irtifa (20 bin fit) atışlarıyla devam edecek.