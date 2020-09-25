TEKNOFEST'te insanlık yararına teknolojilerde yarışıyor - Son Dakika

TEKNOFEST'te insanlık yararına teknolojilerde yarışıyor

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda, topluma fayda ve kolaylık sağlayacak projeler ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda, topluma fayda ve kolaylık sağlayacak projeler ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde sürüyor.

Festivalde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yürütücülüğünde, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlayan Sağlık ve İlk Yardım, Afet Yönetimi ile Sosyal İnovasyon kategorilerinde İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması gerçekleştiriliyor.

5 bin 637 takımdan finale kalan 389'ünün jüri üyelerine çalışmaları hakkında bilgi verdiği yarışmada, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle birleştirerek, topluma fayda ve kolaylık sağlayacak projeler ortaya çıkarması amaçlanıyor.

Yangına müdahale eden İHA

Bursa Teknik Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesini destekleriyle Milli Türk Talebe Birliği Bursa Şubesi üyelerince kurulan MTBB AIR Takımı adına konuşan Bilal Demir, AA muhabirine, yaptıkları İHA ile yarışmalara katıldıklarını söyledi.

Finale kalarak projelerini TEKNOFEST'teki jüri üyelerinin değerlendirmesi için sergilediklerini ifade eden Demir, "İHA'mızın en büyük önemli özelliği doğal afetlere, özellikle yangın alanına ilk müdahale ediyor. İHA'mız herhangi bir piste ihtiyaç duymadan, olduğu yerden itfaiye erlerinin alacağı eğitimler ve bilgiler sayesinde kaldırılacak, afete ilk müdahaleyi gerçekleştirebilecektir." dedi.

TEKNOFEST'in Türkiye için sadece bir başlangıç olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Yeni nesil TEKNOFEST'ler muhakkak gelecektir. Yeni nesilin, daha farklı açılardan, daha farklı festivallerle birleştirileceğine inandığımız için TEKNOFEST'i oldukça güzel ve güzide bir program olduğunu söyleyebiliriz. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışının olduğunu bir kültürden geldiğimiz nesilden olduğumuz için bu fikir ve ideolojiyle gerçekten insanı yaşatacak ve rahat ettirecek projelerde bulunmak her zaman bizleri mutlu edecektir."

Antalya Göynük Fen Lisesi'nden festivale katılan Bare Takımı adına konuşan 11. sınıf öğrencisi İlker Batuhan Bural ise Omurilik Hastalarının Engelini Kaldıran Araç (OHEKA) ile söz konusu yarışmaya katılığını aktardı.

Hazırladıkları aracın engelli insanların kafa ve yüz hareketleriyle kullanabilindiğini bildiren Bural, şöyle konuştu:

"İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda bulunmak gerçekten çok güzel bir duygu ve üçüncü olarak katıldık. Gerçekten burda durmak, deneyim kazanmak ve belki de ödül kazancağız bilmiyoruz, çok güzel bir hissiyat. Burada kendimizi geliştirebiliyoruz. Arkadaşlarımızın projelerine bakarak, kendimize yenilikler katabiliyoruz. O yüzde burda bulunmak çok güzel bir duygu."

TEKNOFEST'te insanlık yararına teknolojilerde yarışıyor
TEKNOFEST'te insanlık yararına teknolojilerde yarışıyor
TEKNOFEST'te insanlık yararına teknolojilerde yarışıyor
TEKNOFEST'te insanlık yararına teknolojilerde yarışıyor

Havacılık, Gaziantep, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST'te insanlık yararına teknolojilerde yarışıyor - Son Dakika Ekonomi

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