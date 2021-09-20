TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI - Son Dakika

EDİRNE Kızılay Kan Bağışı Merkezi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Emniyet haber merkezi, telsizden anons yaparak polis memurlarına, kan bağışına katılmaları konusunda bildirimde bulunurken, anonsu duyan emniyet mensupları kan vermek için sıraya girdi.

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında kan bağışı TIR'ı, emniyet müdürlüğü karşısındaki Atatürk Parkı'na konuşlandırıldı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da, kan bağışı TIR'ına gelerek bilgi aldı.

'DESTEKLER KAN BAĞIŞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nde görevli Dr. Erhan Aksoy, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Stoklarımızda bulunması gerekiyor ki acil durumlarda hastalarımızda hemen kullanabilmemiz gerekiyor. Her 1 kişinin vermiş olduğu kan, 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Koronavirüs sürecinde stoklarımızda ciddi bir azalma oldu. O yüzden kurumlarımızın verdiği destekler, halkımızın verdiği destekler kan bağışı için çok önemli. Biz de emniyet müdürlüğümüzle birlikte şu anda bir organizasyon içerisindeyiz. Bundan önce olduğu gibi kan bağışı desteklerine bugün topluca devam ediyorlar. Onların nezdinde tüm kurumları kan bağışı kampanyası düzenlemeye davet ediyorumö dedi.

Dr. Erhan Aksoy, Keşan'ın nüfusuna oranla kan bağışı konusunda en yüksek ilçelerden biri olduğunu da söyledi.

Kampanyada polis memurları ve büro amirlerinin yanı sıra Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de kan bağışında bulundu.