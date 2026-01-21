TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 27 Yaralı - Son Dakika
TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 27 Yaralı

21.01.2026 21:49
Sakarya'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 1 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazada yaralı sayısı 27'ye yükseldi.

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Ankara istikameti Uzunkum mevkiinde 54 PA 554 plakalı yolcu otobüsü, 06 FSF 724 plakalı hafriyat kamyonu ve 54 AOY 078 ve 34 ND 036 plakalı 2 otomobilin karıştığı kazada Burak Gökhan (28) isimli şahıs yaşamını yitirdi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Sakarya, Kaza

