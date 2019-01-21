Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolunda 4 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Tem Otoyolunda 4 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1'i tır olmak üzere 4 araç birbirine girdi.

Tem Otoyolunda 4 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1'i tır olmak üzere 4 araç birbirine girdi. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Selçuk D. idaresindeki 16 SCD 91 plakalı tırın lastiği patladı. Yolun sol şeridinde duran tır aracını fark etmeyen Bilal Ç. idaresindeki 34 FF 1855 plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı. Daha sonra kazayı gören Talip E. idaresindeki 34 JS 0898 plakalı otomobil ise şerit değiştirirken arkasından gelen Semra P. idaresindeki 34 BB 7224 plakalı otomobil çarptı. Tıra arkadan çarpan Bilal Çelik ve eşi Zerrin Çelik araçta sıkıştı. Yaralılar Düzce ve Sakarya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücü Bilal Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lastiği patlayan tır yol kenarına çekilirken, kazaya karışan sürücü Talip E., "Arkamdan gelen araç duramayarak çarptı. Allah'tan bizde yaralı yok" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:32 Kaynak: İHA

Düzce, Gümüşova, 3. Sayfa
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