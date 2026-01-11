Tematik Kış Kampları 14 İlde Başlıyor - Son Dakika
Tematik Kış Kampları 14 İlde Başlıyor

11.01.2026 11:49
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından 26-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Tematik Kış Kampları, 14 farklı şehirde gençleri ağırlayacak.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından 26-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Tematik Kış Kampları, 14 farklı şehirde gençleri ağırlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, kamplara katılacak gençlerin, öğretici ve eğlenceli vakit geçireceğini belirterek, "Gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla tematik kampları düzenliyoruz. Hedefimiz, gençlerin yarıyıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak" dedi.

Gençlerin akademik ve entelektüel birikimine katkıda bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce geleneksel olarak düzenlenen 'Tematik Kış Kampları' bu yıl onuncu kez gerçekleştirilecek.

'E-Genç' uygulaması üzerinden 5-7 Ocak tarihlerinde alınan kamp katılım başvuruları, öğrencilerin; akademik başarı puanları, yurtlarda temsilci olup olmadıkları ve kamp temasıyla ilişkili fakülte bölümleri dikkate alınarak sonuçlandırıldı.

81 ilden 2100 öğrencinin bir araya geleceği KYGM Tematik Kış Kampları, 26-30 Ocak tarihleri arasında 14 farklı şehirde yapılacak.

Kamp süresince gençler, kampa ev sahipliği yapan şehrin tarihi, kültürel ve manevi mekanlarını görme fırsatı da yakalayacak.

14 FARKLI İLDE, 14 FARKLI TEMA

Tematik Kış Kampları, bu yıl 14 farklı ilde 14 farklı temayla gerçekleştirilecek. Diplomat Akademi Kampı Ankara'da, Eğitimciler Kampı Antalya'da, Gastronomi Kampı Gaziantep'te, Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı Denizli'de, Gönüllülük ve Çevre Kampı Balıkesir'de, İnsan Hakları ve Hukuk Kampı Samsun'da, İnsan ve Değer Kampı Şanlıurfa'da, Kış Sporları Kampı Erzurum'da, Mühendislik Kampı Kocaeli'de, Sosyal Psikoloji Kampı Van'da, Tarih ve Medeniyet Kampı Diyarbakır'da, Türk İslam Sanatları Kampı Konya'da, Yapay Zeka ve Bilişim Kampı Muğla'da, Yeni Medya ve İletişim Kampı Mersin'de düzenlenecek.

BAKAN BAK: HEDEFİMİZ, GENÇLERİN ARA TATİLLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELERİNİ SAĞLAMAK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, kamplara katılacak gençlerin, öğretici ve eğlenceli vakit geçireceğine inandığını belirterek, "Gençlerimizin nitelikli eğitim alması adına tematik kampları düzenliyoruz. Bakanlık olarak her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Tematik kış kamplarını çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl onuncu kez düzenleyeceğimiz Tematik Kış Kamplarıyla gençlerin ara tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamayı, onları alanında uzman kişilerle bir araya getirebilmeyi hedefliyoruz. Kamplarımızda, gençlerimiz ilgi duydukları alanlarla ilgili olarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Gençlerimizin daha entelektüel bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Beş gün boyunca dolu dolu geçecek tematik kamplarımızda akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, gönüllülük faaliyetleri, bilgi yarışmaları, sportif faaliyetler ve sanatsal etkinlikler gençleri bekliyor. Gençlerimiz kamplarda deneyim kazanıyor, yeni arkadaşlar ediniyor. Gençlerimiz, bu ortamların kıymetini iyi bilsin. Kamplardan ayrıldığınızda birbirinizle olan iletişiminizi sürdürmeyi ihmal etmeyin. 26-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek kamp sürecinin her biriniz için hayırlı ve verimli olmasını diliyorum."

Kaynak: DHA

