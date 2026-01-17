Temel Conta Fabrikasında Grev Devam Ediyor

(İZMİR) – İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Temel Conta fabrikasında, sendika yetkisinin tanınmaması nedeniyle 10 Aralık 2024'ten bu yana grevde olan işçiler, fabrika önündeki nöbetlerini sürdürüyor. İşverenin Temel Conta fabrikasındaki makineleri Torbalı'da kurduğu yeni fabrikayı taşımak amacıyla sabah saatlerinde fabrikaya tırlar gönderdi. Grevdeki işçiler, işverenin bu girişimine tepki gösterdi.

Sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi talepleriyle greve çıkan işçilerin bulunduğu Temel Conta fabrikasında, işverenin makineleri fabrikadan çıkarmak amacıyla sabah saat 04.45 sıralarında tırlar gönderdiği öğrenildi. Fabrikanın bulunduğu bölgeye sabah saatlerinde çok sayıda polis sevk edilirken, fabrika girişinde ve sokağın başında güvenlik önlemleri alındı. İşçiler olası makine çıkışını engellemek amacıyla nöbetlerini sürdürüyor.

Polis ekiplerince kurulan barikatlar nedeniyle işçilerin fabrika kapısı önüne geçişine izin verilmezken, tırların fabrika sahasına giriş yaptığı sırada grev alanına erişim kısıtlandı. Bu süreçte bazı işçilerin alana farklı güzergahları kullanarak ulaşmak zorunda kaldığı belirtildi.