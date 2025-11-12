Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidan Dikti - Son Dakika
Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidan Dikti

12.11.2025 14:21
Tepebaşı Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılarak çocuklara çevre bilincini aşıladı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, faaliyet kapsamındaki çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de katılıyor. Bu kapsamda ekip, orman yangını ile mücadele gönüllüleri ile Milli Ağaçlandırma Günü'nde Karaalan ağaçlandırma sahasında düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Çocukların da katıldığı etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlik sonunda katılımcılar, doğaya katkı sağlamanın ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmanın mutluluğunu paylaştı.

TAK Ekibi üyeleri, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklere katılmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

