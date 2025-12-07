Ters Yönde Tehlike Saçan Sürücü Yakalandı

Eskişehir'de trafik yoğunluğundan kaçmak için kuralları hiçe sayarak ters yöne giren otomobil sürücüsü, trafikte tehlikeli anlara neden oldu.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki akan trafikte uzun araç kuyruğunu beklemek istemeyen 34 MUK 029 plakalı otomobilin sürücüsü, ters şeride girdi. Karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen ve kazaya davetiye çıkaran sürücünün tehlikeli davranışı, o sırada şeridinde ilerleyen K.E. isimli motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. - ESKİŞEHİR