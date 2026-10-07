Tesettürlü bir TikTok kullanıcısının paylaşımı infial yarattı - Son Dakika
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Tesettürlü bir TikTok kullanıcısının paylaşımı infial yarattı

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Tesettürlü bir TikTok kullanıcısının paylaşımı infial yarattı
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TikTok’ta bir tesettürlü kullanıcının bluzuna "crop top" görünümü vermek için yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Gönderinin altına "Dini değerler popüler kültüre yenildi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir giyim videosu, kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Tesettürlü bir kadın kullanıcının, giydiği bluzuna kavis vererek "crop top" (kısa üst) görünümü kazandırmak için harcadığı çaba kısa sürede viral oldu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşılan video sosyal medyada geniş bir tartışma dalgası başlatırken, video altına binlerce eleştirel yorum yağdı. Kullanıcıların bir kısmı söz konusu tarzı anlamlandırmakta güçlük çektiklerini belirtirken, birçoğu da durumu "akıl tutulması" ve "popüler kültür yozlaşması" olarak nitelendirdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları;

  • Tam olarak kimi kandırıyor?
  • Böyle insanların akıl tutulması yaşadığını düşünüyorum.
  • Bu kadar açıklara özeniyorsan açıl.
  • Tükenmez kalemle de göbek deliği çizseydin.
  • Dini değerler popüler kültüre yenildi.

İşte o fotoğraf kareleri; 

Tesettürlü bir TikTok kullanıcısının paylaşımı infial yarattı
Tesettürlü bir TikTok kullanıcısının paylaşımı infial yarattı
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Faruk K Faruk K:
    Yakışmış . Güzel olmuş . Kızların kıyafetleri kızları ilgilendirir. Güzel olmuş mu diye soran olursa kızlardan . Yorumumuzu yaparız. 0 0 Yanıtla
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