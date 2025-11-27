Çin'in Yunnan eyaletinde test treninin raylarda çalışan işçilere çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Çin'in güneyindeki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming kenti yetkilileri, Luoyang Tren İstasyonu'nda sismik ekipman testi sırasında trenin raylarda çalışan işçilere çarptığını bildirdi.
Olayda 11 demir yolu işçisinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin ise yaralandığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Test Treni İşçilere Çarptı: 11 Ölü - Son Dakika
