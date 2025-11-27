Test Treni İşçilere Çarptı: 11 Ölü - Son Dakika
Dünya

Test Treni İşçilere Çarptı: 11 Ölü

Test Treni İşçilere Çarptı: 11 Ölü
27.11.2025 09:49
Çin'in Yunnan eyaletinde test treninin çarpması sonucu 11 işçi hayatını kaybetti, 2 yaralı var.

Çin'in Yunnan eyaletinde test treninin raylarda çalışan işçilere çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Çin'in güneyindeki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming kenti yetkilileri, Luoyang Tren İstasyonu'nda sismik ekipman testi sırasında trenin raylarda çalışan işçilere çarptığını bildirdi.

2 İŞÇİ YARALI

Olayda 11 demir yolu işçisinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin ise yaralandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

09:20
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu’nun üzerine beton dökmez
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez
09:19
Mbappe hayret içinde kaldı Xabi Alonso Arda Güler’den maç sonu özür diledi
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi
08:49
Papa 14. Leo Türkiye yolunda İlk durağı bakın neresi olacak
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
07:48
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de Vergi, harç ve cezalar artıyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor
06:21
ABD’yi ayağa kaldıran saldırı Trump’tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi
03:38
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 44’e yükseldi, 279 kişi kayıp
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp
SON DAKİKA: Test Treni İşçilere Çarptı: 11 Ölü
