Tete, Gremio'ya Döndü

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Tete, futbol kariyerine başladığı Gremio'ya geri döndü.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, "Altyapıdan yetişen oyuncumuz, 7 yıl sonra geri döndü." denildi.

Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen Tete'nin, Gremio ile 2029 yılının sonuna kadar geçerli 4 yıllık bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.