TFF 2. Lig 21. hafta sonuçları

Futbolda TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 19, Beyaz Grup'ta 21. hafta maçları sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
KCT 1461 Trabzon FK-Bursaspor: 2-1
Ankara Demirspor-Mardin 1969 Spor: 0-4
Adanaspor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 0-8
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol -Menemen FK: 1-2
Aliağa Futbol-Güzide Gebzespor: 1-0
Beyaz Grup:
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Anagold 24Erzincanspor: 2-0
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Bucaspor 1928: 4-2
Karaman FK-Kepezspor: 0-4
Karacabey Belediyespor-Sultan Su İnegölspor: 0-1
Batman Petrolspor-Merkür Jet Erbaaspor: 3-0
