Son Dakika Haberleri: Tff ile sağırlar futboluna yönelik istişare toplantısı yapıldı
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Tff ile sağırlar futboluna yönelik istişare toplantısı yapıldı

1 saat önce

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Kurulu Başkanlığı arasında Futbol Federasyonu Ankara Bölge Müdürlüğü'nde sağırlar futboluna yönelik istişare toplantısı yapıldı.

Tff ile sağırlar futboluna yönelik istişare toplantısı yapıldı, System.String[]

Türkiye İşitme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Kurulu Başkanlığı arasında Futbol Federasyonu Ankara Bölge Müdürlüğü'nde sağırlar futboluna yönelik istişare toplantısı yapıldı.
Toplantıya İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Genel Sekreter Tolga Vural, Milli Takımlar Teknik Direktörü Ramazan Karacıf katılırken, Futbol Federasyonu adına Engelliler Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy katıldı.
Toplantıda Futbol Milli Takımı'nın 2020 yılı faaliyet programı, milli takımlar kategorileri A Takım, U21 takımı ve Kadın Futbol Milli takımı hakkında fikir alışverişi yapıldı.
İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak 2020 yılında Almanya 'da yapılacak Avrupa Şampiyonası (U21), Güney Kore 'de yapılacak Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Eleme Müsabakalarının kamp programları ve 2023 yılında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın tarihi, yeri ve hazırlıkları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Futbol Federasyonu Engelliler Kurul Başkanı Ömer Gürsoy'a, Sağırlar Futbol branşına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.


- Ankara
Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:46 Kaynak: DHA
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