TFF Misli.com 2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 Kahramanmaraşspor: 1

TFF Misli.com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 24 Erzincanspor, ligin 2. haftasında sahasında Kahramanmaraşspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Müstakil Atletizm Pisti Sahası
Hakemler: Levent Balcı xx, Barış Sun xx, Güner Mumcu Taştan xx
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz xx, Abdullah Balıkuv xx, Niyazi Batuhan Salman xx, Muhammed Samed Karakoç xx (Abdulkadir Özgen x), Uğurcan Bekçi x (Sabrican Vural dk. 65 xx), Mustafa Ethem Erdoğan xx (Yunus Emre Çakır dk.82 ?), Hakan Demir x (Ahmet Kaan Ergün dk. 65 xx), Oğuz Özden xx, Mümin Talip Pazarlı xxx, Rıdvan Türker xx, Sefa Akgün xxx
Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu xx, Erdi Bakırcı xx, Hüseyin Cihan Avcu xxx (Eren Nergiz dk.85?), Ahmet Kaan Ergün xx, Recep Türköz xxx, Emin Altunay xx, Erdem Koçal xx, Kadir Kağan Özdemir xxx, Ali Alperen Erdoğan xx, Yakup Ramazan Zorlu xx, Orhan Evci x (Selahattin Öztürk dk.34 xx)
Goller: Emin Altunay (dk.7 Kahramanmaraşspor), Mustafa Ethem Erdoğan (dk 40), Sabrican Vural (dk.75 24Erzincanspor)
Sarı kartlar: Hüseyin Cihan Avcu, Yakup Ramazan Zorlu (Kahramanmaraşspor), Oğuz Öden, (24Erzincanspor)
Kırmızı Kart: Oğuz Öden, (24Erzincanspor) - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA
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