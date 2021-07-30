TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi

TFF'nin orman projesi sporseverlerin tepkisini çekti. Görülecek kartlara göre verilen fidan dikme cezası, büyük bir kesimi rahatsız etti. Sarı kartın 1, kırmızı kartın 5 fidan cezası olarak dönmesi gülünç bulundu. TFF'nin bu projeyi düşünmeden ortaya attığı şeklinde yorumlar da yapıldı.

CEM DAVRAN DA DESTEK VERDİ

Zafer Algöz, "Ağaç dikmeyi ceza olarak gören TFF'yi tebrik ediyorum. Gerçekten saçmalık, millete kendimizi güldürmeyelim derim nacizane" paylaşımı yaptı. Galatasaraylı sanatçı Cem Davran da bu paylaşıma yorum bıraktı. Davran, "Kart görmeyin bak sonra ağaç dikersiniz, kimin aklı bu acep!" diye tepki gösterdi.