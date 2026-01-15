The Bridge 2026 Etkinliği Tunus'ta Başladı - Son Dakika
The Bridge 2026 Etkinliği Tunus'ta Başladı

The Bridge 2026 Etkinliği Tunus\'ta Başladı
15.01.2026 16:17
Gastronomi ve kültürleri bir araya getiren 'The Bridge 2026' etkinliği, Hammamet'te başladı.

Gastronomi ile farklı ülkelerden mutfak kültürünü bir araya getirmeyi amaçlayan, ülkeler ve halklar arasında köprü kurmayı hedefleyen "The Bridge 2026" etkinliği, Tunus'un Hammamet kentinde başladı.

Düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunuslu yetkililer, Tunus'taki misyon temsilcileri, turizm acenteleri ile yerli ve yabancı misafirler katıldı.

Türkiye, İtalya, Fransa ve Romanya'dan etkinliğe katılan aşçıların, ülke mutfak kültürlerini düzenlenecek farklı etkinliklerle tanıtacakları programda, Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de Türk kültürünü ve mutfağını tanıtmak üzere stant açtı.

Etkinliğe katılan Büyükelçi Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların bir ülkeyi ya da şehri tercih etmesinde yemek kültürünün belirleyici rol oynadığını söyledi.

Kültür denince akla vazgeçilmez olarak ilk sırada yemek kültürünün, ardından müzik, giyim tarzı ve mimarinin geldiğini ifade eden Demircan, Diyarbakır ciğeri, Gaziantep mutfağı, İstanbul'un köklü lezzet durakları gibi örnekler vererek gastronominin turizmin merkezinde yer aldığını belirtti.

Tunus'un özellikle zeytinyağı üretimiyle dünyada önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Demircan, "Zeytinyağı güzelse, tabiat güzeldir. Tunus mutfağı da gerçekten çok lezzetli. Bu tür etkinlikler, ülkelerin kendilerini tanıtması açısından son derece kıymetli." dedi.

Türkiye'nin bu tür organizasyonlarda aktif şekilde yer aldığını belirten Demircan, etkinliğe Türkiye'den bir şefin katıldığını hatırlatarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk aşçı Osmanlı mutfağını tanıtılacak

Etkinlik kapsamında Türkiye'yi temsilen yer alan Şef Hüdaverdi Akgün ise Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı olduğunu belirten Akgün, "Bu program Akdeniz coğrafyasının bir lezzet buluşmasıdır. Türkiye, Fransa, İtalya, Fas ve diğer ülkelerden şeflerle burada adeta bir lezzet köprüsü kuruyoruz. Ben de Osmanlı mutfağından seçme lezzetlerle workshoplar ve demolar gerçekleştireceğim." dedi.

Programın düzenleme kurulunda yer alan ve Hammamet'te faaliyet gösteren Turizm Akademisi'nde eğitmenlik yapan Tarık Selmi de Tunus'ta turizm ve gastronomi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye odaklandıklarını belirtti.

Selmi, 2022'den bu yana yürütülen çalışmaların mesleki eğitim, sürdürülebilirlik ve uluslararası iş birliği temelinde şekillendiğini ifade ederek, bu tür organizasyonların Tunus'un turizm vizyonuna uzun vadeli katkı sağlayacağını söyledi.

Canlı yemek gösterileri, atölye çalışmaları ve tadım etkinlikleriyle gastronomi ve turizmi buluşturan program, 18 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, The Bridge, Gastronomi, Kültür, Güncel, Tunus, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
