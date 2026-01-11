Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların şirketlerine memnuniyet oranlarının yükseldiğini duyurdu.
Ekşi, sosyal medya hesabından müşteri memnuniyet araştırma sonuçlarını paylaştı.
Şirketin net tavsiye skorunun 2024 yılına göre 10 puan artarak 51 puana eriştiğini belirten Ekşi, "Kabin ekibimizden genel memnuniyet yüzde 91'e ulaştı. Kalite, konfor ve emniyet ile sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › THY'de Müşteri Memnuniyeti Artıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?