THY'de Yolcu Memnuniyeti Yüzde 86

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin yolcu memnuniyetinin yüzde 86'ya çıktığını bildirdi.

Ekşi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2025'te uçak içi ekranlarda 1 milyon 200 bin yolcunun katılımı ile yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

Görüşlerini aldıkları yolcuların memnuniyet oranlarını aktaran Ekşi, "?2024 yılına göre memnuniyet oranları, ikram 79'dan 82'ye, kabin ekibi 88'den 90'a, genel memnuniyet 82'den 86'ya çıktı. Memnuniyetiniz ile yükseliyoruz." ifadelerini kullandı.