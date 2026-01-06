THY'den Golf Turnuvasına İsim Sponsoru

Türk Hava Yolları (THY), prestijli golf organizasyonlarından Turkish Airlines Open için 3 yıllık isim ortaklığı anlaşmasına imza attı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Turkish Airlines Open turnuvası, 30 Nisan-3 Mayıs'ta Antalya'da Regnum Hotels bünyesinde yer alan National Golf Club ev sahipliğinde yapılacak.

Dünyanın dört bir yanından sporcular ve golf tutkunlarının bir araya geleceği turnuvaya, 2025 sezonu şampiyonu genç Fransız sporcu Martin Couvra da katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Turkish Airlines Open gibi uluslararası prestije sahip bir organizasyonun yeniden isim sponsoru olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu turnuvanın yalnızca sporun evrensel birleştirici gücünü değil, Türkiye'nin dünya çapında bir spor ve turizm merkezi olma vizyonunu da güçlü şekilde yansıttığını belirten Ekşi, "THY olarak sporu ve sporcuları desteklemeye, ülkemizin marka değerine katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyor ve 2026 yılında da dünyanın dört bir yanından gelecek misafirleri Antalya'da ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de turnuvanın Avrupa'nın en prestijli 2026 uluslararası profesyonel golf takvimi kapsamında yeniden Türkiye'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu aktardı.

Türkiye'nin küresel golf sahnesindeki konumunu daha da güçlendirdiğine dikkati çeken Demirören, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu organizasyon, Türkiye'nin en üst seviyede golf rekabetini teşvik etme, ulusal ve uluslararası golf gelişimini destekleme ve dünya standartlarında golf sahalarını hem yurt içinde hem de uluslararası alanda tanıtma kararlılığını güçlü biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye Golf Federasyonu, bu platform aracılığıyla milli sporculara, hakemlere ve diğer paydaşlara gelişim ve sıralama fırsatları sunmaktadır."

Demirören, bu özel spor deneyiminin hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

"Nisan 2026'da düzenlenecek organizasyonu sabırsızlıkla bekliyoruz"

DP World Tour Turnuva İş Geliştirme Direktörü Mark Casey ise THY'nin isim sponsoru olarak anlaşmasını uzatmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"National Golf Club, sporcularımıza gerçek bir mücadele ortamı sunacak ve tesis ekibine süregelen destekleri, misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Türkiye'de golf sporunun gelişimi için gösterdikleri yoğun çaba nedeniyle Türkiye Golf Federasyonuna da teşekkür etmek isterim. Bu turnuva, bu hedefe ulaşılmasında son derece önemli rol oynuyor ve Nisan 2026'da düzenlenecek organizasyonu sabırsızlıkla bekliyoruz."

National Golf Club Genel Müdürü Hasan Ceylan da Turkish Airlines Open'a ilk kez ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "THY ve DP World Tour işbirliğiyle böylesine prestijli bir turnuvayı kulübümüzde ağırlamak hem sahamız hem de Türk golfü açısından büyük önem taşıyor. Tüm ekibimizle birlikte en yüksek standartlarda bir organizasyon sunmayı, sporculara dünya çapında bir turnuva deneyimi yaşatmayı ve Antalya'nın dünya golfündeki güçlü konumunu bir kez daha öne çıkarmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasını yaptı.