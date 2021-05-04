Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde dördüncü kez Dörtlü Final'de - Son Dakika

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde dördüncü kez Dörtlü Final'de

04.05.2021 21:34
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde dördüncü kez Dörtlü Final'de, System.String[]

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Organizasyonda normal sezonu 3. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ligi 6. basamakta bitiren Real Madrid ile play-off çeyrek finalinde kozlarını paylaştı.

Seriye ev sahibi avantajıyla başlayan Anadolu Efes, İstanbul'da oynanan ve rakibine büyük üstünlük kurduğu 2 maçı sırasıyla 90-63 ve 91-68 kazandı. Madrid'de oynanan üçüncü ve dördüncü müsabakaları Real Madrid'in 80-76 ve 82-76 kazanması üzerine seri, 5. ve son maça uzadı.

Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan son karşılaşmada Real Madrid'i 88-83 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Maç sonunda büyük sevinç

Anadolu Efesli oyuncular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Lacivert-beyazlı taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından saha ortasında birbirlerine sarılarak Dörtlü Final'e kalmanın sevincini yaşadı.

Başantrenör Ergin Ataman da tribüne giderek, sevincini maçı izleyen az sayıdaki sağlık çalışanıyla paylaştı.

Maçın yıldızı Singleton

Anadolu Efes'te Chris Singleton, karşılaşmada gösterdiği başarılı performansla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

ABD'li oyuncu, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, ayrıca 8 de ribaund alma başarısı gösterdi.

Dördüncü kez Dörtlü Final'de

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü kez Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.

Lacivert-beyazlılar, ilk olarak 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Türk temsilcisi, son olarak 2018-2019'da Dörtlü Final'de mücadele etti. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

Ergin Ataman'ın 4. Dörtlü Final'i

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 4. kez Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak.

Ataman, lacivert-beyazlı takımı bu sezonun yanı sıra 1999-2000 (Suprolig) ve 2018-2019'da da Dörtlü Final'e taşımıştı. Deneyimli başantrenör, ayrıca İtalya ekibi Montepaschi Siena'nın başında da 2002-2003 sezonunda Dörtlü Final heyecanı yaşamıştı.

Yarı finalde rakip CSKA Moskova

Anadolu Efes, Dörtlü Final'de ilk maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Lacivert-beyazlı takım, play-off'ta Fenerbahçe Beko'yu eleyerek son 4 takım arasına kalan CSKA Moskova'yı mağlup ederek adını finale yazdırmaya çalışacak.

Dörtlü Final Almanya'da

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilecek.

Lanxess Arena'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'de ilk maçlar 28 Mayıs Cuma günü, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 30 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Real Madrid, Euroleague, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde dördüncü kez Dörtlü Final'de - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Anadolu Efes, Real Madrid'i eleyerek Euroleague'de Final-Four'a kaldı Anadolu Efes, Real Madrid'i eleyerek Euroleague'de Final-Four'a kaldı Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu Fenerbahçe, Burak Yılmaz iddialarını resmi sitesinden yalanladı Fenerbahçe, Burak Yılmaz iddialarını resmi sitesinden yalanladı Bu kadarına pes! Korona için toplanan yardımlarla kalamar heykeli yaptırdılar Bu kadarına pes! Korona için toplanan yardımlarla kalamar heykeli yaptırdılar 8 yıldır kayıp Lütfiye Gündüz'ü kocası mı öldürdü? Müge Anlı'da tüyler ürperten iddia 8 yıldır kayıp Lütfiye Gündüz'ü kocası mı öldürdü? Müge Anlı'da tüyler ürperten iddia Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı

Son Dakika Haberleri
17:44 Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı
17:33 Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı
17:31 Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
16:59 Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!
16:57 Osmaniye'de kısıtlama kurallarını hiçe sayan kalabalığa polis müdahalesi
16:48 Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı
16:42 Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek         
22:14
Beşiktaş, 20'li yaşlar akımına esprili bir paylaşımla dahil oldu Beşiktaş, 20'li yaşlar akımına esprili bir paylaşımla dahil oldu         
21:31
Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi         
20:56
Son Dakika: Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Cumartesi günleri yalnızca yaş sebze ve meyve satan pazaryerleri açık olacak Son Dakika: Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Cumartesi günleri yalnızca yaş sebze ve meyve satan pazaryerleri açık olacak         
19:39
Seyir halindeyken açılan tır dorsesi yön tabelasına takıldı Seyir halindeyken açılan tır dorsesi yön tabelasına takıldı         
19:13
Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı         
18:15
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede         
17:39
Dersim olayları için Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor         
17:11
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Büyük aşk kısa sürdü! Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu ayrıldı Büyük aşk kısa sürdü! Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu ayrıldı         
16:02
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları uzun süre sonra bir ilki yaşadı G7 ülkelerinin dışişleri bakanları uzun süre sonra bir ilki yaşadı         
10:19
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 22:25:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde dördüncü kez Dörtlü Final'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement