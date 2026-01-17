Ticaret Bakanı'ndan Enflasyon ve İhracat Açıklamaları - Son Dakika
Ekonomi

Ticaret Bakanı'ndan Enflasyon ve İhracat Açıklamaları

Ticaret Bakanı\'ndan Enflasyon ve İhracat Açıklamaları
17.01.2026 20:15
Bakan Bolat, enflasyonu 2025'te %30'a indirme hedefi ve ihracattaki artışları duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyon oranını düşürme konusunda 2023 yılı sonunu yüzde 64'le, 2024 yılı sonunda yüzde 44'le ve 2025 yılı sonunu da yüzde 30 civarında bir enflasyonla kapattık. Bu yıl Ocak-Şubat ayında 20'li rakamları görmeye başlayacağız. Hedefimiz doğrultusunda ise sene sonu 20'nin altına indirmek" dedi.

DEİK'in 'İş Konseyleri 2025 Yılı Seçimli Genel Kurulları ve Ticari Diplomasi Ödülleri Törenin'de katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat ve enflasyon ile ilgili açıklamarda bulundu. AB ülkeleri ile kıyaslandığında 27 ülke arasında en çok ihracatını arttıran ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Bolat, "Avrupa Birliği ile dengeli bir ihracatınız var. Geçen yıl ihracatımızı 233 milyar dolarla kapatmışız. Geçen yıl 10 ayda mal ihracatında aylık artışlar kaydettik. 5 ayda aylık rekorlar kaydettik ve nette 11,7 milyar dolar artışımız oldu. Öte yandan, Enflasyon oranını düşürme konusunda 2023 yılı sonunu yüzde 64'le, 2024 yılı sonunda yüzde 44'le ve 2025 yılı sonunu da yüzde 30 civarında bir enflasyonla kapattık. Bu yıl Ocak-Şubat ayında 20'li rakamları görmeye başlayacağız. Hedefimiz doğrultusunda ise sene sonu 20'nin altına indirmek" dedi.

"Bu yıl Ocak-Şubat ayında 20'li rakamları görmeye başlayacağız"

Türkiye'nin milli gelirinin 2025 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 3,7 büyüme gösterdiğini hatırlatan Bakan Bolat, "Son 22 yılın ortalaması yıllık 5,4. Değer bazında 238 milyar dolarlık, bir ekonomiden 6 buçuk katı artışla 1 trilyon 538 milyar dolara yükseldik. 4'üncü çeyrek sonuçlarıda 1 Mart'ta açıklanacak. Kişi başına milli gelirimiz, 5 buçuk 6 katına yakın artışla, 3 bin 638 dolardan 17 bin 850 dolara yükseldi. Enflasyon oranını düşürme konusunda da 2023 yılı sonunu yüzde 64'le, 2024 yılı sonunda yüzde 44'le ve 2025 yılı sonunu da yüzde 30 civarında bir enflasyonla kapattık. Bu yıl Ocak-Şubat ayında 20'li rakamları görmeye başlayacağız. Hedefimiz doğrultusunda ise sene sonu 20'nin altına indirmek. Türkiye'de 23 yılda mal ve hizmet ihracatımız, tam sekiz katı arttı. Bu yıl mal ihracatında 273,4 milyar dolarla yıllık Cumhuriyet rekorunu kırdık. Hizmetler ihracatında da Kasım ayı sonu itibariyle, yıllıklara ayrılmış şekilde yine Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. Her ikisinin toplamı ise 396 milyar doları aşarak 2025'i kapattık. Bu yıl içerisinde ise mal ve hizmet ihracatında Cumhurbaşkanımız, toplamda 410 milyar doları aşma hedefini önümüze koydu" şeklinde konuştu.

"2025 yılında 12 bin 861 firmamız, ilk kez ihracat yaptılar"

Bakan Bolat sözlerine şöyle devam etti: "AB ülkeleri ile kıyaslandığında 27 ülke i arasında en çok ihracatını arttıran ülke Türkiye oldu. Avrupa Birliği ile dengeli bir ticaretimiz var. Geçen yıl is ihracatımızı 233 milyar dolarla kapatmışız. Geçen yıl 10 ayda mal ihracatında aylık artışlar kaydettik. 5 ayda aylık rekorlar kaydettik ve nette 11,7 milyar dolar artışımız oldu. 33 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 46 ilimizde ihracatını arttırdılar. 69 ülkeye ihracatta, yıllık rekor kırdık. 50 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptık. 33 fasılda, rekorumuzu tazeledik. 12 bin 861 firmamız, ilk kez ihracat yaptılar. Orta yükse ve yüksek teknoloji ürünlerin ihracatında da çok ciddi artış gerçekleşti. 2002 yılında bu ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 32'yken, 2025 yılında 112 milyar doları aşarak yüzde 43,5'e yükseldi. Otomotiv sektörümüz 41,5 milyar dolar ihracatla, yıllık rekorunu kırdı. Ülkemiz Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın da 12'inci büyük otomotiv üssü konumundadır. Ticari araçta Avrupa'nın 2'inici üssü konumundadır. 2002'de sadece 248 milyar dolar olan ve savunma ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılayabildiğimiz, savuma ve havacılık sanayinde 2025 sonunda 40 katı artışla 10 milyar 54 milyon dolarlık rekor bir ihracata ulaşmış durumundayız." - İSTANBUL

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı'ndan Enflasyon ve İhracat Açıklamaları - Son Dakika

Ticaret Bakanı'ndan Enflasyon ve İhracat Açıklamaları
