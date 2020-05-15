Ticaret Bakanı Pekcan TMB'nin yönetim kurulu toplantısında konuştu (2) - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin yurtdışı müteahhitlik alalında bir küresel marka haline geldiğini belirterek, "Bugüne kadar 127 farklı ülkede 403 milyar dolar değerinde 10 bin 197 proje üstlenilmiş durumda. Geçen yıl da 19,2 milyar dolarlık proje üstlenilmişti. Hedefimiz de 2020'de 20 milyar doları aşmaktı. Ancak salgının küresel etkileri iş yaptığımız ülke ekonomilerinde ciddi bir daralma yaratabileceği için bu ülkeler ilk olarak gelecek yatırım programlarında daralmaya gidebilecektir." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Bakanlık olarak bugüne kadar birlik üyeleriyle çok önemli organizasyonlara imza attıklarını dile getiren Pekcan, salgın sonrasında müteahhitlerin ön planda yer alabileceği projeler kapsamında yurt dışı ziyaretleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin küresel ekonomik gelişmelerden en hızlı etkilenen sektörlerin arasında yer aldığına dikkati çeken Pekcan, küresel ekonomide yaşanan durgunluk, güvensizlik, ticaret savaşları, müteahhitlerin proje üstlendiği bölgelerde yaşanan siyasi gerginlikler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların söz konusu hizmetleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Bütün bu sorunlara ek olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin belki de son 100 yılın en zor sürecini yaşadığını vurgulayan Pekcan, bu süreçte birçok ülkenin müteahhitlik projelerini yavaşlattığını ifade etti.

Ana pazarlara ilişkin büyüme tahminlerine daha yakından bakmanın yol gösterici olacağının altını çizen Pekcan, "IMF'nin nisan ayı raporunda Ortadoğu ve Orta Asya Bölgelerinde yüzde 2,8 daralma öngörülmekte. Bununla birlikte proje üstlendiğimiz ülkelerin yatırım programlarının tam olarak nasıl etkileneceğini önümüzdeki günlerde daha net olarak görebilmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Pekcan, tüm ülkelerin salgın nedeniyle kısıtlayıcı önlemler aldığı ve önceliklerin değiştiği bu dönemden sektörün en az şekilde etkilenmesi için sürecin tüm paydaşlarla dikkatle izlenmesinin önemine işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütünün "pandemi" ilanının ardından TMB, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği ve DEİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi tarafından iletilen sektör taleplerini ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla paylaştıklarını anlatan Pekcan, firmaların işçilerini ciddi bir sıkıntı yaşamadan Türkiye'ye getirdiklerini kaydetti.

"Hak edişlerle ilgili ciddi bir sıkıntı bize intikal etmedi"

Pekcan, TMB'den alınan şifahi bilgiler ve Ticaret Müşavirliklerin birçoğundan ulaşan yazılar kapsamında, salgın çerçevesinde iptal olan herhangi bir proje bulunmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ayrıca işveren idarenin veya ülkedeki önlem sıkılığının durumuna göre geçici olarak işlerin durdurulduğu, bazı projelerin bulunduğu, bu sayının da çok fazla olmadığı, genelde projelerin yavaşlasa bile devam ettiği görülmüştür. Konuya ilişkin olarak firmalarımızdan alınan değerlendirmeler genellikle işçi ve malzeme temininde yaşanan sıkıntılar ağırlıklı olup, hakedişlerle ilgili henüz ciddi bir sıkıntı da bize intikal etmemiştir. Bununla birlikte, salgın kapsamındaki küresel kısıtlamaların uzun süre devam etmesi durumunda, tüm ülkelerin ekonomilerine ciddi bir zarar vereceği ve bunun da firmalarımızın hakedişlerine etki edebileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, süreç, firma özelinde Ticaret Müşavirliklerimizce ve ilgili Genel Müdürlüğümüzce yakınen takip edilmektedir. Müşavirliklerimizin görev yaptıkları ülkelerde firmalarımızla bir araya geldikleri webinarlara da ilgili Genel Müdürlüğümüzce de katılım sağlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde yaşanabilecek olası sıkıntılar da gerekli ticaret diplomasisi araçlarını kullanarak sektörümüzün sorunlarını çözmek üzere her zaman olduğu gibi yanında olacağız."

Bakan Pekcan, firmaların devam eden işleri kapsamında ilgili ülkelere işçilerini götürmeleri gerektiğine dikkati çekerek, bununla birlikte, tüm dünyada seyahat kısıtlamasının söz konusu olduğunu hatırlattı.

Türk Müteahhitler 127 farklı ülkede 403 milyar dolar değerinde proje üstlendi

Türkiye'nin yurtdışı müteahhitlik alalında bir küresel marka haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nisan sonu itibarıyla 127 farklı ülkede 403 milyar dolar değerinde 10 bin 197 proje üstlenilmiş durumda. Geçen yıl da 19,2 milyar dolarlık proje üstlenilmişti. Bu senenin ilk iki ayına da başarılı bir şekilde girerek çok önemli projeler üstlenmiştik, hedefimiz de 2020'de 20 milyar doları aşmaktı. Ancak salgının küresel etkileri iş yaptığımız ülke ekonomilerinde ciddi bir daralma yaratabileceği için bu ülkeler ilk olarak gelecek yatırım programlarında daralmaya gidebilecektir. Dolayısıyla çalışmalarımızı da bu yönde realize etmeliyiz. Umarım önümüzdeki dönem eskisinden de daha iyi olur. Ben bu süreç sonunda, virüsün kontrol altına alınması ile birlikte, sektörümüzün en hızlı biçimde toparlanacak sektörlerden biri olacağına yürekten inanıyorum. Bir yandan salgının etkileri ile mücadele ederken bir yandan da kurulacak yeni dünya düzeninde yerimizi en güçlü şekilde almak için fırsatlar doğacak bunu da iyi değerlendirmemiz lazım."

Bakan Pekcan, Bakanlık olarak yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörüne yönelik tüm çalışmalarda Türkiye Müteahhitler Birliği ile sürdürdüğümüz verimli işbirliğini, önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantıda TMB Başkanı Mithat Yenigün ve diğer üyeler de hazır bulundu.