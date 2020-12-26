TİHEK Karabağ Gözlem Grubu ikinci toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) bünyesinde kurulan Karabağ Gözlem Grubu, ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan işgali ve sonrasında yaşanan gelişmeleri izlemek amacıyla kurulan Karabağ Gözlem Grubu, çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Yücel Acer, Doç. Dr. Giray Sadık, Doç. Dr. Yusuf Sayın ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Tümay'dan oluşan gözlem grubunun çalışmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi toplantılar şeklinde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda yapılan ikinci toplantıda, Azerbaycan'daki güncel gelişmeler ele alındı ve süreç sonunda ortaya konulması planlanan araştırma raporunun nasıl bir formatta ilerleyeceği istişare edildi.

Açılış konuşmasını TİHEK Başkanı Süleyman Arslan'ın yaptığı toplantının konuğu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora yapan Karabağ doğumlu Azerbaycan vatandaşı Kenan Aslanlı oldu. Aslanlı, "2. Karabağ Savaşı: Mevcut ve Muhtemel Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler" konulu sunum yaptı.

Gözlem Grubu, ilk toplantısında, Azerbaycan Karabağ Zafer Günü olarak kutlanan 10 Aralık 2020'de Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva'yı dinlemişti.