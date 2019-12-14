TİKA, Afganistan'da sergi salonu yeniledi - Son Dakika
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TİKA, Afganistan'da sergi salonu yeniledi

7 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın batısındaki Herat Allame Selçuki Sergi Salonu'nun tadilatını yaparak hizmete açtı.

TİKA, Afganistan'da sergi salonu yeniledi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın batısındaki Herat Allame Selçuki Sergi Salonu'nun tadilatını yaparak hizmete açtı.

Sergi salonunun açılış töreni, TİKA tarafından bastırılan Herat'ın tanınmış edebiyat ve kültür insanlarından ve bürokratlarından Muhammed Alem Kavas'ın "Mecmu-i Çar Asar-ı Üstad Muhammed Alem Kavas" başlıklı kitabının tanıtım toplantısı ve Kavas'ın daha önce hiç yayınlanmamış, Herat ve Kabil'in son 70 yıllık tarihine ışık tutan fotoğraf koleksiyonundan seçilen sergi ile yapıldı.

Törende konuşan Herat Valisi Abdul Kayyum Rahimi, ölümünün 30. yıldönümünde, Kavas'ın Herat ve Afganistan için güzel çalışmalar yaptığını ve yeniden basılan kitabının gelecek nesillere aktarılmasının faydalı olacağını söyledi.

TİKA'nın Herat'ta bulunmasından ve çeşitli alanlarda yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rahimi, Afganistan tarihi ve kültürü için yaptıkları katkıların Türkiye'yi diğer ülkelerden ayırdığını belirtti.

TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar da kitap basımı ve sergi için gerekli belge ve kaynakları sağlayan Kavas ailesine teşekkür ederek Kavas'ın 4 eserinin tek kitapta toplandığını kaydetti.

Sergi salonu, tadilatın yanı sıra modern sergi aparatları, ses sistemi, iklimlendirme ve elektrik sistemleri donanımı da sağlanarak daha kullanışlı bir hale getirildi.

Afganistan, Edebiyat, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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