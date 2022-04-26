TİKA'dan Güney Sudan'a eğitim desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Güney Sudan'a eğitim desteği

26.04.2022 22:25
TİKA'dan Güney Sudan'a eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Güney Sudan'daki Kapuri İlkokulu'na donanım desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Güney Sudan'daki Kapuri İlkokulu'na donanım desteğinde bulundu.

TİKA, ülkedeki çatışmalar nedeniyle başkente sığınan aileler nedeniyle sıraları yetersiz kalan başkent Cuba'daki okula 90 sıra temin etti.

Ayrıca TİKA, okula çocuk oyun parkı ve voleybol sahası kurdu. Farklı bölgelerden göç etmiş ailelerin su ihtiyacını karşılamak üzere okul içerisindeki kuyu suyu dışarı taşınıp çeşme yapılarak yerlerinden edilmiş ailelerin su ihtiyaçları karşılandı.

Projenin açılışına Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu Ruanda Birliği Temsilcisi Yarbay Emmanuel Shyaka, Güney Sudan Merkez Ekvatorya Eyaleti Genel Eğitim ve Öğretim Bakanı Crisio Zachariah Lado Pefo, Güney Sudan'a akredite Türkiye Maarif Vakfı Etiyopya Temsilcisi Levent Şahin ve TİKA Juba Program Koordinatörü Cafer Beşli katıldı.

Büyükelçi Mutaf, programda yaptığı konuşmada, eğitime özel önem atfettiklerini belirterek, Genel Eğitim ve Öğretim Bakanı Pefo ile açılış öncesi Maarif Okulu için arazi tahsisi konuşunda bir toplantı gerçekleştirdiklerini, daha önce iki kez ziyaret ettiği Kapuri İlkokulu'na, Türk özel sektörü tarafından üstlenilen kreş binasının açılışı için önümüzdeki günlerde yeniden geleceğini söyledi.

Pefo ise konuşmasında Türkiye'ye ve TİKA'ya eğitime sundukları destek nedeniyle teşekkür etti.

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Güney Sudan, Türkiye, Okul, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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