TİKA, Etiyopya'da 15 tonluk gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, ramazan yardımları kapsamında Etiyopya'da ihtiyaç sahiplerine 15 tonluk gıda yardımı dağıttı.

TİKA Etiyopya Program Koordinatörü Cengiz Polat, AA muhabirine, Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde yardım faaliyetinde bulunduklarını belirtti.

Polat, "Başkent Addis Ababa'ya 125 kilometre uzaklıktaki Dera adlı küçük bir kasabada un, pirinç, ayçiçeği yağı ve hurmadan oluşan 15 tonluk gıda yardımını yetim aileleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu rahmet ayında milletimizin gönlünden kopan yardımları dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak suretiyle bu güzel vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Yetim Çocuklar Bakım Merkezine de yardım yapıldığı bilgisini paylaşan Polat, zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren yetimlere çeşitli hediyeler verildiğini ve 1000 kişilik iftar düzenlendiğini söyledi.