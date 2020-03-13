TİKA, Kırgızistanlı gazeteciler için eğitim programı düzenledi - Son Dakika
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TİKA, Kırgızistanlı gazeteciler için eğitim programı düzenledi

40 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'da gazeteciler için dijital medya teknolojileri alanında 5 günlük eğitim programı düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'da gazeteciler için dijital medya teknolojileri alanında 5 günlük eğitim programı düzenledi.

TİKA, TRT ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) iş birliğiyle düzenlenen "Yeni Medya Temel Habercilik Eğitim Programı"nın sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Törende konuşan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. Nuri Şimşekler, dijital haberciliğin gelişmesiyle birlikte doğru, ilkeli ve etik haberciliğin öneminin arttığını vurguladı.

Şimşekler, programı düzenleyen TİKA, TRT ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi yetkilileriyle katılımcılara teşekkür etti.

KTMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır ise, Türkiye'de alt yapısı, tecrübesi ve donanımıyla medya alanında güvenirlik açısından önemli devlet kurumu olan TRT uzmanlarının gazetecilerle tecrübesini paylaşmasının önemli olduğunu söyledi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu da TRT uzmanlarının gazetecilerin bilgi seviyelerini artırdığını belirterek, TİKA ve TRT iş birliğinde düzenlenen eğitim programlarına Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan yaklaşık 90 medya mensubunun katıldığını paylaştı.

TİKA, Kırgızistanlı gazeteciler için eğitim programı düzenledi

Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:15 Kaynak: AA
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