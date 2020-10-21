TİM Başkanı Gülle'den Suudi Arabistan'daki boykota ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle'den Suudi Arabistan'daki boykota ilişkin açıklama Açıklaması

21.10.2020 16:23
TİM Başkanı Gülle'den Suudi Arabistan'daki boykota ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk ürünlerine "yarı resmi boykot" uygulanan Suudi Arabistan'da ticaretin siyasete alet edildiği ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk ürünlerine "yarı resmi boykot" uygulanan Suudi Arabistan'da ticaretin siyasete alet edildiği ifade etti.

6. Uluslararası Taş Kongresi'nin tanıtımı kapsamında düzenlenen online toplantıda konuşan Gülle, maden sektörünün büyümesi ve gelişmesi adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Sektörün Çin pazarında yaşadığı sorunlarla yakından ilgilendiklerini, bu süreçte tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin gündeme girdiğini aktaran Gülle, "Pandemi sürecinin de altından kalkarak sektörümüzün ihracatta yeniden iyi yerlere gelmesi adına çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl doğal taş sektörünün 1,86 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan Gülle, şunları kaydetti:

"Bu sene sıkıntılar malum. Suudi Arabistan, doğal taş ihracatımızda önemli bir pazar. Buradaki Türk mallarına boykot faslı da bizim işimizi etkileyen önemli faktörlerden birisi oldu. Konunun siyaseten olduğunu hepimiz biliyoruz. Maalesef ticaret, siyasete alet ediliyor. Halbuki siyasetin amacı ticareti kolaylaştırmak ve iki tarafın kazanacağı platformları yaratmaktır, oysa tam tersi yapılıyor."

"Doğal taşta işlenmiş ürün ihracatı arttı"

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer ise Kovid-19 nedeniyle blok ihracatında düşüş görülmesine rağmen işlenmiş ürünlerde yükselişler gözlemlediklerini söyledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya da sektörün birlik olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

6. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve İZFAŞ ortaklığında 23-26 Mart 2021 tarihlerinde 27. MARBLE Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek.

Suudi Arabistan, Türkiye, Maden, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle'den Suudi Arabistan'daki boykota ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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