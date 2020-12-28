Times: İngiliz sağlık sistemi, hızla artan Covid vakalarıyla başa çıkamama tehlikesi yaşıyor

Times gazetesinde yer alan bir habere göre, üst düzey sağlık yetkilileri hızla yayılan koronavirüs mutasyonu nedeniyle, Ulusal Sağlık Hizmeti NHS'in hasta sayısıyla başa çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Hasta sayılarının ilk salgın dalgasındaki sayıyı geçmek üzere olduğunu belirten gazete, Birleşik Krallık genelindeki hastanelerde 12 Nisan itibariyle 21 bin 683 hasta bulunduğunu ve sonra düştüğünü, 22 Aralık'ta ise 21 bin 286 Covid-19 hastasının hastanlerde tedavi gördüğünü vurguluyor.

Başkent Londra'daki doktorların, hastanelerinin bir "savaş alanını" andırmaya başladığını söylediği, Galler'deki yetkililerin ise, yoğun bakım servislerinde çalışma tecrübesi olan herkese, gelip duruma yardım etmeleri çağrısında bulunulduğu kaydediliyor.

İskoçya Tıp Fakülteleri Akademisi üyelerinin de NHS ve kamu sağlığı hizmetlerinin büyük bir baskı altında olduğunu belirttiği ifade ediliyor.

Birleşik Krallık genelinde üyeleri bulunan Kraliyet Cerrahlar Birliği'nden Michael Griffin de "Ocak ve Şubat ayları kritik olacak" diyor.

Griffin, en sıkı önlem uygulaması olan 4. aşama önlemlerin ülke çapında uygulanmasının, "bulaşmaları önlemek, ve hastane yatışları ile ölümleri azaltmak için muhtemelen en güvenli yol duğunu" söylüyor ve "Çünkü anlaşılması kolay. Avucumuzda etkili bir aşı var ve önümüzdeki altı ila sekiz haftayı atlatabilir, gerçekten tehdit altında olanları aşılayabilirsek, çok daha iyi bir konumda olacağız" diye devam ediyor.

10 bin aşılama görevlisi ve aşı merkezleri

Gazete ayrıca, bu hafta onay alması beklenen Oxford Üniversitesi'nin ilaç devi Astra Zeneca ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının bu hafta onay alması beklenirken, NHS'in 10 bin tıp görevlisi ve gönüllüyü seferber ettiğini ve her hafta bir milyon kişinin aşılanması amacıyla ülke çapında aşı merkezleri kurulacağını belirtiyor.

Gazete, daha önce onay alan Pfizer- Biontech aşısının ise şimdiye dek yarım milyon kişiye yapıldığını aktarıyor.

Ancak doktorların, manzarayı değişterecek asıl aşının ceşitli avantajları sayesinde Oxford aşısı olacağını söylediği vurgulanıyor.

Pfizer aşısının eksi 70 derecede saklanması gerekiyor ve raf ömrü kısa. Ancak Oxford aşısı, normal buzdolaplarında saklanabiliyor.