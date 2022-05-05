Tire Kültür Derneği Başkanı Ayvalı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden Tire Kültür Derneği Başkanı Seyfullah Ayvalı, son yolculuğuna uğurlandı.
Tire'deki Mehmet Akif Camisi'inde düzenlenen cenaze törenine, Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, eski Tire Belediye Başkanı Sıtkı İçelli ile Ayvalı ailesinin yakınları katıldı.
Ayvalı'nın eşi gazeteci Dilek Ayvalı, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.
Tire İlçe Müftüsü Abdullah Kır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Seyfullah Ayvalı'nın cenazesi, Tire Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: AA
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