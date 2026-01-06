TKP'den Tayfun Kahraman için serbest bırakma çağrısı

(ANKARA)- TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hiçbir somut delile dayanmayan siyasi bir davada, ağır sağlık sorunları ortadayken Tayfun Kahraman'ın hala cezaevinde tutulması insanlık adına utanç vericidir. Tayfun Kahraman'ı derhal serbest bırakın" ifadeleri kullanıldı.

Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan, MS atağı geçirmesinin ardından 2 Ocak'tan bu yana Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Tayfun Kahraman'ın serbest bırakılmasını isteyen TKP, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. TKP'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

