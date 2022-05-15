Tkp'li Gençler İncirlik Üssü Yakınında NATO'yu Protesto Etti - Son Dakika
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Tkp'li Gençler İncirlik Üssü Yakınında NATO'yu Protesto Etti

15.05.2022 18:07

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi gençler, Adana’daki İncirlik Üssü yakınında NATO’yu protesto etti. TKP’li gençler, “Yağma yok, NATO’yu bu topraklardan kovacağız. Yağma yok, şu gördüğünüz İncirlik Üssü’ne el koyacağız” açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi gençler, Adana'daki İncirlik Üssü yakınında NATO'yu protesto etti. TKP'li gençler, "Yağma yok, NATO'yu bu topraklardan kovacağız. Yağma yok, şu gördüğünüz İncirlik Üssü'ne el koyacağız" açıklamasını yaptı.

TKP'li gençler, bugün Adana'daki İncirlik Üssü yakınında protesto gösterisi düzenledi. "NATO defol, bu memleket bizim" pankartı taşıyan TKP'li gençler, 68 öğrenci hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 50'nci yıl dönümü nedeniyle bu eylemi düzenlediklerini açıklayarak, "NATO defol, bu memleket bizim", "Boyun eğme, memlekete sahip çık", "Bu ülke, bu halk satılık değil" sloganları attı. Polis barikatının ardında gerçekleşen eylemde şu açıklama yapıldı:

"Bir kez daha hatırlatıyoruz: Ortada savunma değil emekçilere, gençlere, sosyalizme dönük amansız bir saldırı var ve biz bu saldırıyı durdurmak için buradayız. Yağma yok, NATO'yu bu topraklardan kovacağız. Yağma yok, şu gördüğünüz İncirlik Üssü'ne el koyacağız. Türkiye Komünist Gençliği olarak söz veriyoruz. Bağımsız sosyalist Türkiye'yi kuracağız. Kahrolsun NATO! Kahrolsun emperyalizm! Yaşasın tam bağımsız sosyalist Türkiye!"

Tkp'li Gençler İncirlik Üssü Yakınında NATO'yu Protesto Etti
Tkp'li Gençler İncirlik Üssü Yakınında NATO'yu Protesto Etti
Tkp'li Gençler İncirlik Üssü Yakınında NATO'yu Protesto Etti
Tkp'li Gençler İncirlik Üssü Yakınında NATO'yu Protesto Etti

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Türkiye Komünist Partisi, Protesto, İncirlik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Tkp'li Gençler İncirlik Üssü Yakınında NATO'yu Protesto Etti - Son Dakika


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